Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak? Çalışmalar sürüyor

Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye’nin uzay çalışmaları devam ediyor. İlk hedef 2023’te ilk kez bir Türk astronotun uzaya gitmesi. Uzaya gidecek Türk vatandaşının kim olacağı ise merak konusu.

Türkiye’nin uzaya göndereceği ilk Türk astronot için ilana çıkılacak. Açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan geldi. Bakan Varank, “Yakın zamanda Türkiye’nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız" dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre bu kişiler Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kurduğu hava ve uzay hekimliği bölümünde bir dizi testten geçecek. Uzaya gidecek insanların özel şartlara sahip olması da gerekiyor.

PEKİ UZAYA GİDECEK TÜRK VATANDAŞI NASIL SEÇİLECEK?

Bakanlık seçme için ilana çıktıktan sonra başvuranlar arasından elemeler sonrası iki kişi seçilecek. Ama sadece biri sıra dışı ve zorlu uzay yolculuğuna çıkacak. Seçilen kişinin bir bilim insanı olması beklenirken, uzaya gidecek astronotun zorlu eğitimlerden de geçeceği belirtiliyor.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım daha önce 10 gün az miktarda yiyecekle idare edecek, uyumayacak, tansiyon gibi sağlık problemlerinin olmayacağı birinin seçileceğini belirtti. Şartlar bunlarla da sınırlı değil. Uzaya gidecek Türk astronotun sigara ve alkol kullanmayan kişilerden seçileceği ve hayatı boyunca kemik kırığının olmaması, büyük bir ameliyat geçirilmemiş olması gibi şartlar aranacağı belirtildi.