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    Bilim ve TeknolojiTürkiye'ye beyin göçü ile ilgili Bakan Varank'tan açıklama! '63 yeni araştırmacı geliyor'
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri Türkiye'ye beyin göçü ile ilgili Bakan Varank'tan açıklama! '63 yeni araştırmacı geliyor'
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    Türkiye'ye beyin göçü ile ilgili Bakan Varank'tan açıklama! '63 yeni araştırmacı geliyor'

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'ye beyin göçü ile ilgili "TÜBİTAK’ın tersine beyin göçü programları ile 47’si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor." dedi.

    21.03.2022 - 12:47 |
    Türkiye'ye beyin göçü ile ilgili Bakan Varank'tan açıklama! '63 yeni araştırmacı geliyor'

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'ye beyin göçü ile ilgili "TÜBİTAK’ın tersine beyin göçü programları ile 47’si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor.

    9 ülkeden (ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, İsveç, Japonya, Rusya’dan) 27 kıdemli araştırmacı, ülkemizdeki 20 farklı üniversite ve araştırma merkezine katılacak." dedi.

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