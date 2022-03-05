Togg’dan girişimcilere destek! Togg Mobilite Hızlandırma Programı’na başvurular nasıl yapılır?

Togg’dan girişimcilere destek! Togg Mobilite Hızlandırma Programı’nı başlatıyor. Togg teknoloji girişimlerine destek verecek. Togg, mobiliteden büyük veriye, blok zincirinden siber güvenliğe, akıllı şebekelerden Ar-Ge teşvikleri’ne pek çok konuda girişimcilere eğitim verecek. Peki, TOGG Mobilite Hızlandırma Programı’na başvurular nasıl yapılır? İşte detaylar…

TOGG’DAN TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNE DESTEK! BAŞVURULAR BAŞLIYOR!

Togg, Bilişim Vadisi ile hazırladığı Mobilite Hızlandırma Programı’yla teknoloji girişimlerine destek veriyor. Program kapsamında girişimcilere mobiliteden büyük veriye, blok zincirinden siber güvenliğe, yapay zekadan oyunlaştırmaya, hafif malzemelerden sürdürülebilirliğe, akıllı şebekelerden enerji çözümlerine pek çok konu başlığında eğitim, mentörlük, finansal ve hukuki danışmanlık, proje takip desteği ile Ar-Ge teşvikleri gibi konularda alanında uzman isimler tarafından yön verilecek.

PROGRAMLA BİRLİKTE, GİRİŞİMCİLER TOGG’DA YER ALACAK!

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Bilişim Vadisi’yle birlikte hazırlanan Mobilite Hızlandırma Programı’yla ülkemizdeki mobilite ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı ve bu alanda faaliyet gösteren ya da proje geliştiren girişimcilere ihtiyaç duydukları konularda destek olmayı hedeflediklerini belirtti. Karakaş, “Programa katılan girişimciler sektör lideri ve alanında uzman eğitmenler tarafından ihtiyaçlarına yönelik eğitimler almanın yanı sıra uzman mentör ve danışmanlardan da teknik destek alacaklar. Bu programla birlikte, girişimcilerin hem Togg ekosisteminde yer almasının hem de Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na teknolojilerini anlatmalarının önünü açıyoruz. Ayrıca girişimciler, geliştirdikleri ürünlerini ticarileştirme fırsatı da yakalayabilecek. Geleceğin mobilite ekosistemini birlikte şekillendirebileceğimiz girişimcilerle aynı göz hizasında çalışmayı umuyoruz” dedi.

“YATIRIMCI BULUŞMALARI SAĞLIYORUZ”

Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu bu program kapsamında Bilişim Vadisi mobilite ekosistemine dahil olmak isteyen girişimcilerin, diğer partner firmalarla işbirliği imkanına sahip olabileceğini ve mevcut projelerini ilerletebilmek adına kendi girişimcilerini seçme fırsatına sahip olacaklarını belirtti. İbrahimcioğlu, “Mobilite Hızlandırma Programı sürecinde bir arada bulunan paydaş ve girişimler; birbirileri ile daha sağlam ilişkiler kuruyorlar ve uzun vadede de olası projelerde birlikte çalışabiliyorlar. Mobilite Hızlandırma Programı ile teknik mentörlük, satış görüşmeleri ve yatırımcı buluşmaları sağlıyoruz” dedi.

Togg Mobilite Hızlandırma Programı’na başvurular nasıl yapılır?

Programa, 13 Mart tarihine kadar başvuru yapılabiliyor. Başvurular https://www.togg-usecasemobility.com/ adresinden alınacak.