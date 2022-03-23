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Dünyaİsmail Demir'den flaş S-400 açıklaması! 'Bu bizim için bir tartışma konusu değil'
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İsmail Demir'den flaş S-400 açıklaması! 'Bu bizim için bir tartışma konusu değil'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den flaş S-400 açıklaması geldi. Rus İzvestiya gazetesine konuşan İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçeceği iddiasını yalanladı.

23.03.2022 - 16:34 |
İsmail Demir'den flaş S-400 açıklaması! 'Bu bizim için bir tartışma konusu değil'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçeceğine yönelik iddialara yanıt verdi.

''TARTIŞMA KONUSU DEĞİL''

Rus İzvestiya gazetesine konuşan Demir, iddiayı yalanlayarak "Bu bizim için bir tartışma konusu değil. Bu konu geçmişte masaya yatırıldı ve şimdi Rusya Federasyonu ile işbirliğine devam ediyoruz" dedi.

"Türkiye kendi politikasını ve gideceği yolu kendi belirleyebilir" diyen Demir, "Bizim pozisyonumuz Ukrayna ve Rusya arasında barışı sağlamaktır. Akan kanı durdurmak için her şeyi yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde, ABD'li yetkililerin Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya gönderme konusunu gündeme getirdiği iddia edilmişti.

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