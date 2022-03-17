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    Bilim ve TeknolojiNASA dev roketi, ilk kez fırlatma rampasına taşıyacak!
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    NASA dev roketi, ilk kez fırlatma rampasına taşıyacak!

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Ay görevi ‘Artemis I’ kapsamında inşa edilen dev roketi (SLS) ve üzerine monte edilen uzay aracı Orion’u ilk kez bugün fırlatma rampasına taşıyacak. NASA, aylar süren hazırlıkların ‘doruk noktası’ olarak nitelendirdiği taşıma işleminin 6 ila 12 saat süreceğini ve canlı yayınlanacağını belirtti.

    17.03.2022 - 17:03 | | Beril SÖNMEZ, (DHA)
    NASA dev roketi, ilk kez fırlatma rampasına taşıyacak!

    NASA tarafından yapılan açıklamada, Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) adlı dev roketin ve üzerinde bulunan Orion adlı mekiğin bugün Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Araç Montaj Binası’ndan birkaç kilometre uzaktaki Fırlatma Kompleksi 39B'ye taşınacağını duyurdu.

    Üzerine Orion uzay aracı monte edilmiş olan SLS roketin yaklaşık 6 ila 12 saatte taşınacağını belirten NASA, 1 Nisan tarihinde ise ‘ıslak elbise provası’ adı verilen testlere başlanacağı ifade etti. Bu testler kapsamında roketin merkezine süper soğuk itici gaz yükleme ve boşaltma yapılarak fırlatma işlemi sırasında roketin ayakta kalabilme yetenekleri gözden geçirilecek.

    AYLAR SÜREN ÇALIŞMANIN DORUK  NOKTASI

    NASA 1 Nisan provası için yaptığı açıklamada “Test, SLS ve Orion için aylarca süren montaj ve testlerin yanı sıra fırlatma kontrol ve mühendislik ekipleri tarafından yapılan hazırlıkların doruk noktası olacak ve ilk Artemis fırlatma için zemin hazırlayacak” denildi.

    Mürettebatsız Artemis I görevi kapsamında, SLS roketi ve Orion uzay aracı birlikte ilk uçuşu olacak ve gelecekteki Artemis II ve Artemis III görevleriyle insanları ay yörüngesinde ve Ay yüzeyinde çalışmaya gönderecek. Artemis misyonları ile NASA, Ay'a ilk kadını götürerek Mars'a yapılacak insanlı seyahatler için hazırlık yapacak.

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