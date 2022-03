Kütahya İl Özel İdaresi, kritik noktalara son teknoloji güvenlik kamera sistemi kuruyor.

Türkiye’de ilk kez böyle bir hizmetin Kütahya'da sunulduğunu ifade eden İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, 13 ilçede, en acil olarak tespit edilen 48 noktada 146 sabit, 12 adet hareketli güvenlik kamera sistemleri yapımına başlandığını belirtti.

Sistemin acil noktalarda uygulanmaya başladığını belirten Yılmaz, "Kuracağımız sistemde yapay zeka destekli 4K kalitesinde kameralar, yenilenebilir (solar) enerjili direkler, kablosuz veri aktarma sistemi, SGYS izleme ve kontrol merkezleri, video analitik sistemi sayesinde akıllı analizler. Kütahya’mızın bölgesel olarak tespit edilen Jandarma Karakollarından ve Merkez Komutanlığımızdan izlenebilecek bir sistem, bunun adına biz “Yapay Zeka Destekli Saha Güvenlik Yönetim Sistemi (SGYS) diyoruz. Bu sistemde ayrıca video analitik akıllı analizlerde yapılabiliyor. Nedir bunlar; Yüz Tanıma Sistemi, plaka tanıma sistemi, çok belirgin kişilerin, araçların hareketlerinden kuşkulanan bir sistem ve ihbarda gönderebilme yeteneğine sahip, bu sistem sayesinde ilimizin genelinde emniyet, asayişi sağlamak da çok önemli bir yol alacağız. Suça karşı çok etkin bir yöntem ve çok net delil üretebilen bir sistem bunun yanında doğal afetlerden tutun yangınlara kadar da Kütahya’mızın genelini kapsadığı için faydalanabileceğimiz bir sistem ilk etapta İl Jandarma ekiplerimizin belirlediği çok acil noktalarda 48 adet uygulamaya başladık" diye konuştu.

"Şehrimizin güvenliğini çok önemli bir noktaya getirmiş olacağız"

Projenin 20 milyon TL'ye mal olacağını kaydeden Başkan Yılmaz, "48 noktanın çalışmalarına başladık ve 24 tanesini bitirdik. İş Türkiye’mizin çok güzide bir kuruluşu tarafından yapılıyor. Bunlar ileride Merkez Komutanlık tarafından daha da yükseltilecek. İlimiz bu anlamda Türkiye’de fevkalade iyi bir noktaya gelmiş olacak ve olayları önleme açısından da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Jandarma ve İlçe Jandarma karakollarımızda bunlara ait özel izleme merkezleri oluşturuldu. Bunlar şuan itibari ile hazır. İlk etapta ayırdığımız ödenek 6 milyon lira. Proje tamamlandığında 20 milyon lira gibi bir kaynak aktarılmış olacak. Şehrimizin her anlamda güvenliğini çok önemli bir noktaya getirmiş olacağız. Biz İl Özel İdaresi olarak İl Genel Meclisi olarak tabi ki köylerde kırsalda alt yapıya her türlü desteği verirken çok kritik noktalarda da bu sistemi kurduğumuzda şehrimiz adına çok büyük bir hizmet yapmış olacağımızı düşünüyoruz. Kütahya’mız çok ciddi bir sisteme kavuşacak. Bu sistem ana yapısını oluşturduğumuzda Güneş enerjisi ve kablosuz sistemler ile görüntü ve veri aktarabilen bir sistem ile analiz yapılabilen ve her yeni yazılım güncellemesini bu sistem içerisine yükleme imkânımız var" ifadelerini kullandı. 20 milyon TL'ye mal olacak olan kamera sistemi, İHA tarafından havadan da görüntülendi.