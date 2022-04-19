İphone 14 ne zaman çıkacak, iphone 14 çıkış tarihi belli mi?

Apple’ın iPhone 14 adı altında dört cihaz piyasaya sürmesi planlanıyor; İkisi 6.1 inçlik modeller (iPhone 14 ve iPhone 14 Pro) ve diğer ikisi 6.7 inçlik modeller (iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max). Yayınlanan fotoğraf iPhone’ların yalnızca arkasını gösterdiğinden, yeni iPhone hakkında detaylı bilgi elde edilemiyor. İşte İphone 14 ile ilgili son gelişmeler…

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple bu yıl iPhone 14 modellerinin tanıtımını gerçekleştirecek. Şirketten tanıtım tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmese de iPhone 14 modellerinin tanıtımının eylül ya da ekim ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yeni seride 4 farklı model olacağı düşünülüyor. Sızdırılan karede yer alan modeller şu şekilde aktarıldı:

6,1 inç iPhone 14,

6,1 inç iPhone 14 Pro,

6,7 inç iPhone 14 Max ve

6,7 inç iPhone 14 Pro Max.

Teride en düşük modelin TL ile 25 bin liraya yakın olması bekleniyor. iPhone 14 Pro Max 256 GB’lık ürününse 33 bin liranın üzerinde yer alacağı düşünülüyor.