İHA’lar için uçuş güvenliği toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER) koordinasyonunda Antalya Hava Sahası’nda “İnsansız Hava Aracı” (İHA) uçuşları için Yeşil Alan Toplantısı gerçekleştirildi. Antalya hava sahasıyla ilgili geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıya AKHUMER Müdürü Doç. Dr. Halil Özekicioğlu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Topuz, Öğr. Gör. Dr. Bilge Timuçin Ekinci, İHA Eğitmeni CBS Uzmanı Öğr. Gör. Ercüment Aksoy, Koordinatör Melike Tamer Köse, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Antalya Temsilciliğinden Ayşe Karaarslan, Antalya Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliğinden Sefer Tetik ve Yasin Barca, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı’ndan Teğmen Hasan Kaya, Türk Hava Kurumu (THK) Antalya Şube Başkanı Süleyman Girgin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrolörleri Serdar Gezer, Cengiz Öğüt ve Serdar Öztürk, Antalya Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü’nden Mehmet Doğan, Volkan Sepetçi, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, Kepez Belediye Başkan Danışmanı Ramazan Eciş, Muratpaşa Belediyesi’nden Emre Vural ve Konyaaltı Belediyesi’nden Tahir Dokumacı katıldı.

“İHA’lar için macera parkları önerisi”

Yapılan toplantı sonucunda Antalya hava sahasının turistik destinasyon olması nedeniyle çok yoğun olduğu ve İHA kullanımının kontrolsüz olması nedeniyle olabilecek kazaların önlenmesi ve daha güvenli olması için bazı yapılması gereken uygulamaların kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılması kararı alındı.

Alınan kararlar arasında İHA’ların kontrolsüz uçuşların engellenmesi ve satışı için Ticari İHA Ehliyeti zorunluluğu getirilmesi gerekliliği, İHA eğitimlerinin genişletilerek farkındalık oluşturulması ve halkın hava araçlarıyla ilgili bilinç düzeyinin geliştirilmesi, Türkiye sınırları içerisinde İHA’lara kuyruk numarası tanımlanması böylece uçan İHA’ların kimlikli hale getirilmesi, Kaş-Kalkan bölgesinde drone-İHA uçuşu için havalimanına uzak olması ve yamaç paraşütü için özel alan bulunması nedeniyle bir yeşil alan oluşturulabileceği, İHA Macera Parklarının kurulması böylece kontrollü eğitim ve uçuşların sağlanması ve uçmak isteyenlere şehir içinde yeşil alan oluşturulması, Antalya Havalimanı’na yakın bölgelerde uçuş güvenliği bakımından İHA uçurulması kırmızı alan olması nedeniyle yasaklı olmasına rağmen yapılan kaçak uçuşların engellenmesi bakımından halkın duyarlılığını arttırmak, böylece hem özel hayatın gizliliğini hem de uçuş güvenliğini en üst düzeye çıkarmak, Antalya Havalimanı’na yakın semtlerde kapalı İHA macera parkları kurarak kaçak uçuşları engellemek ve kontrol altına almak, gelişmiş ülkelerdeki gibi hava kadastrosu yapılarak yeni gelişen bir hava aracı olan İHA uçuşları için yer tahsisi yapılması gibi konularda görüş birliğine varıldı.