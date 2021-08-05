Gta 5 Sistem gereksinimleri nelerdir? Gta 5 kaç Gb, bilgisayarım açar mı?

Rockstar Games yapımı bir oyun olan GTA 5 2013 yılında piyasaya sürülen oyunlardan biri olmaktadır. Kısa zamanda insanlar tarafından sıkça tercih edilen popüler oyunlardan biri haline gelmiştir. Uzmanlar bu oyunun uzunca bir süre bilgisayarları zorladığını dile getirmektedirler. Daha önce yayınlanmış olan GTA 4 sürümünün bilgisayarlarda birtakım sıkıntılara neden olduğu ifade edilmektedir. GTA 5 sürümünde bu aksaklıkları gidermek için çeşitli değişiklikler ve güncellemeler yapıldığı belirtilmektedir.

GTA 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

Rockstar Games tarafından yapılan düzenlemeler ile oyunculara daha iyi bir oyun deneyimi sunulması istenmiştir. GTA 5 oyunu yapılan güncellemeler nedeniyle özelliği az olan bilgisayarlarda bile yüksek grafik ayarlarında sorunsuz bir şekilde oynanabilmektedir. Bu oyun için gereken minimum sistem gereksinimleri şu şekilde sıralanabilir:

İşletim Sistemi: Windows 8 1. 64 BİT, Windows 8 64 BİT, Windows 7 64 BİT SP1 olmalı

İşlemci: Intel Core 2 Q6600 / AMD Phenom 9850

Bellek: 4 GB RAM olmalı

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1 GB / AMD HD 4870 1GB

Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 10 uyumlu olması gerekmektedir.

Minimum bir sistem gereksinimi oyunda yapılan bir güncelleme yada değişiklik sonrasında yeterli olmayabilir. Bu durum oyunda birtakım aksaklıkların olmasına yol açabilir. Bu yüzden GTA 5 oyunu için önerilen şu sistem gereksinimlerine sahip olmak gerekmektedir:

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 BİT, Windows 8 64 BİT, Windows 7 64 BİT SP1 olarak farklı olmamakla birlikte diğer özelliklerde değişikler bulunmaktadır.

İşlemci: Intel Core i5 3470 / AMD X8 FX-8350 olmalı

Bellek: 8 GB RAM ideal olarak değerlendirilir.

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB

Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: 0 DirectX 10 uyumlu olması gerekmektedir

GTA 5 KAÇ GB, BİLGİSAYARIM AÇAR MI?

GTA 5 oyunu, 72 GB olarak belirtilmektedir. Son zamanlarda firmanın yaptığı güncellemelerden sonra oyununun boyutunun arttığı belirtilmektedir. Bu oyunu bilgisayarına yüklemek isteyenlerin bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 8 GB RAM olan bilgisayarlarda bu oyun sorunsuz bir şekilde oynanabilmektedir.