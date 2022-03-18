Dünyanın en büyük robotik yarışmasına katılacak gençlere tebrik

VEX Robotik Türkiye müsabakalarının ön aşama ve final yarışmalarında üstün başarı göstererek çeşitli kategorilerde 4 kupa kazanan ve Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en büyük robotik yarışması olarak ilan edilen VEX Robotik Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanan öğretmen ve öğrencilerden oluşan Atakum Bilim ve Sanat Merkezi Robotik Takımları, Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti.



Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan 50’den fazla özel okulun arasında tek devlet okulu olarak bu başarıyı elde eden öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Vali Dağlı, Türkiye’yi ve Samsun’u 8-10 Mayıs tarihlerinde ABD’nin Dallas şehrinde yapılacak olan VEX Dünya Robotik Şampiyonası'nda da büyük bir gururla temsil ederek, madalya ve kupalarla döneceklerine inancının tam olduğunu ifade ederek, “Geleceğin bilim insanları, mühendisleri, tıp insanları, uzmanlar ve akademisyenleri olacak bu yetenekli çocuklarımız için robotik ve kodlama eğitiminin geleceğe yapılan büyük bir yatırım olduğuna inanıyorum. Bu bağlamda, 30 Ağustos-4 Eylül 202 tarihleri arasında Samsun merkezli yapılacak olan TEKNOFEST2022'nin de bu okullarda yetişen çocuklarımız için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sizler geleceğimizin teminatısınız, sizlere inanıyor, güveniyor ve başarılar diliyorum” dedi.