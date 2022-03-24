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    Bilim ve TeknolojiDeniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 yeni İHA!
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    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 yeni İHA!

    Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapacak olan 2 ANKA-S ile 1 AKSUNGUR insansız hava araçlarının (İHA) envantere alındığını açıkladı.

    24.03.2022 - 12:01 |
    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 yeni İHA!

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA-S ile AKSUNGUR İHA'nın teslimatlarına bir yenisi daha eklendi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapacak olan 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR İHA envantere alındı. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi.

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