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    Bilim ve TeknolojiBakan Karaismailoğlu: Kovid-19'un dünyayı sardığı ortamda uzaya 2 uydu gönderdik
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    Bakan Karaismailoğlu: Kovid-19'un dünyayı sardığı ortamda uzaya 2 uydu gönderdik

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021'de 2 uyduyu uzaya fırlattıklarını belirterek, “20 yıl önce ‘Türkiye 1 yıl içinde uzaya 2 yeni nesil uydu gönderecek' deselerdi herkes gülerdi. Covid-19'un dünyayı sardığı, bütün sistemlerin kapandığı, fabrikaların kapatıldığı ortamda 2021 yılı içinde uzaya 2 uydu gönderdik” dedi.

    25.02.2022 - 13:11 | | DHA
    Bakan Karaismailoğlu: Kovid-19'un dünyayı sardığı ortamda uzaya 2 uydu gönderdik

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İzmit- Kandıra yolu Çubuklubala- Çubuklu Osmaniye Varyantı açılışı için Kocaeli’ne geldi. Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Kocaeli Valiliği’ni ardından da AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

    Partililerle sohbet eden Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, "Karada, havada, denizde ve uzayda çalışıyoruz. Bakın 20 yıl önce 'Türkiye 1 yıl içinde uzaya 2 yeni nesil uydu gönderecek' deselerdi herkes gülerdi. Bakın, Kovid-19'un bütün dünyayı sardığı, bütün sistemlerin kapandığı, fabrikaların kapatıldığı ortamda biz, 2021 yılı içinde uzaya 2 uydu gönderdik. Bu uydular da 35 yıl ömrü olan yeni nesil haberleşme uyduları yani gözlem uyduları değil. 2021 yılında Türksat 5A uydumuzu uzaya gönderdik.

    Bakan Karaismailoğlu: Kovid-19un dünyayı sardığı ortamda uzaya 2 uydu gönderdik

    2021 yılı sonunda da Türksat 5B haberleşme uydumuzu gönderdik. Şu an yörüngesine yerleşmek için 160 bin kilometrelik yolu katetmeye devam ediyor. İnşallah, haziran ayı itibarıyla bütün dünyaya hizmet verecek şekilde faaliyete alacağız" diye konuştu.

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