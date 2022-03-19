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    Antalya'da E-SPORFEST başladı

    Antalya’nın ilk E-Spor Festivali, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Antalya E-SPOR FEST’te, ziyaretçilere Playstation, VR, Mobile Game, Oyun Bilgisayarı, simülasyon alanları gibi çeşitli oyun deneyimleri ücretsiz sağlandı.

    19.03.2022 - 15:59 |
    Antalya'da E-SPORFEST başladı

    Kepez Belediyesi’nin himayesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ÜniAk Antalya işbirliğiyle Antalya E-SPORFEST düzenlendi. Antalya’nın ilk E-Spor Festivali, 19-20 Mart 2022 tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde kapılarını oyun severlere açtı. Antalya E-SPORFEST’te, Playstation, VR, Mobile Game, Oyun Bilgisayarı, simülasyon alanları gibi çeşitli deneyim alanları yer alıyor. Ücretsiz gerçekleştirilen festivale gençler büyük ilgi gösterdi. AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, gençlerin festival heyecanına ortak oldu. Tütüncü, Antalya E-SPORFEST’te yoğun ilgi gösteren gençlere teşekkür etti.

    Antalya'da ilk

    Yine bir ilke imza atmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Antalya E-Spor Festivali Antalya için bir ilk. E-Spor bu kadar kapsamlı olarak şehrimizin tanıştığı ilk organizasyon. Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu heyecan hepimiz için bir ufuk açacak. Gençler buradalar, ilgi duyuyorlar. Dolayısıyla gençlerimizi bir araya getirerek evrensel kavramlara vurgu yaptığımız aynı zamanda da gençlerle bir araya geldiğimiz bir mutluluğu yaşıyoruz. Hem bilim ve teknoloji bakımından, hem de bizim gençlerle kalplerimizi birleştirmemiz anlamında çok önemli. Sevgi üreten bir festival.. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu heyecan artarak devam edecek. Şehrimize ve üniversitemize, üniversite öğrencilerine ve gençlerimize yepyeni bir ufuk açacak. E-SPOR’a çok ciddi bir ilgi olduğunu biliyoruz. E-SPOR’a ilgi duyan gençlerin bilişime bilgiye teknolojiye de ilgi duydukları bir gerçek. 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde Antalya Bilimfest son derece büyük bir heyecanla kapılarını açacak. Ülkemizin teknolojik anlamda nereden nereye geldiğini gözlemlemek isteyen herkesin iftihar edeceği güzel bir festival olacak. Bu fuar teknoloji konusunda bambaşka ufuklar çizecek.” dedi.

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