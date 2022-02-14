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    Bilim ve Teknoloji285 öğrenci Deneyap uygulama sınavında yeteneklerini gösterdi
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    285 öğrenci Deneyap uygulama sınavında yeteneklerini gösterdi

    Giresun Valisi Enver Ünlü, robotik kodlama, enerji teknolojileri, elektronik programlama, yapay zekâ, siber güvenlik, havacılık ve uzay gibi 10 farklı alanda eğitim verilen "Deneyap uygulama sınavına katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

    14.02.2022 - 12:52 | | İHA
    285 öğrenci Deneyap uygulama sınavında yeteneklerini gösterdi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında ortaokullarda 175, lise kategorisinde ise 110 öğrenci sınav heyecanı yaşadı. Giresun 19 Eylül Spor Salonunda gerçekleştirilen uygulama sınavına katılan Vali Enver Ünlü, projeleri incelerken yetkililerden bilgi alarak öğrencilere başarılar diledi.

    Deneyap Koordinatörü Cahit Ensar Temür, uygulama sınavıyla ilgili bilgi vererek, “Deneyap sınavımızı gerçekleştiriyoruz, ortaokullarda 175 lise kategorisinde ise 110 civarında gencimiz bu sınava katılmaya hak kazanmıştır. Sınav sonunda elde ettikleri başarıya göre, Deneyap Atölyelerinde Eğitim alma hakkı kazanacaklar. Deneyap eğitimi 2 yıl sürecek bu eğitimler nanoteknoloji, elektronik, haberleşme, yazılım gibi mühendislik eğitimin en temel eğitimi verilecek, Ortaokul ve lise öğrencilerimiz mühendislik eğitimini alacağı bir plan planlanıyor. Bu sınavlar sonucunda ortaokul kategorisinde 60 öğrencimiz, lise kategorisinde 40 öğrencimiz eğitime başlayacak” dedi.

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