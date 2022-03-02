Yeni ay ne zaman, etkileri nelerdir? Yeni ay ritüeli nasıl yapılır, yeni ayda ne olur?

2 Mart günü balık burcunda yeni ay gerçekleşiyor. Duygusal kararların, hassas gündemlerin içerisinde bulacağım bu dönemde aynı zamanda spiritüel konular, şifalanma, arınma gibi detaylar da dikkat çekiyor. Duygularımız ile mantığımızın sık sık çatışacağı bir dönem bizi bekliyor. Peki, yeni ay nedir, yeni ay etkileri nelerdir? Yeni ayda ne olur, ne yapılır? İşte yeni ay hakkında merak edilenler ve yeni ay ritüeli…

YENİ AY NEDİR?

Ay'ın çeşitli evrelerinden biri olan yeni ay aynı zamanda içerisinde bir dizi ritüeli barındıran astrolojik bir olaydır. İsteklerinize odaklanmak, zihin netliği sağlamanıza ve kalbinizi vaat ile doldurmanıza yardımcı olacak bu dönem bir dizi ritüelleri de gündeme getirir.

YENİ AY RİTÜELİ



Dolunay döngüsü eski yolların temizlenmesi için uygun bir zaman olsa da, yeni Ay evresi niyetlerinizi planlamak ve tohumlamak için en uygun zamandır. Fideler topraktan geçmeden ve güneş ışığına ulaşmadan önce bir süre gebelik süresi gerektirir. Bu aynı zamanda fikirlerimizi geliştirmek ve vizyonumuzun yüzleşmesi ve yeni gerçekliğimiz haline gelmesinin önünü açmak için de geçerlidir.

Yüksek sesle veya kağıda yazılı olarak belirtilen niyetler ve özlemler, gücü elinde bulundurur, bu nedenle lütfen gerçekten istediğiniz şeyleri göz önünde bulundurmaya özen gösterin.

Ek olarak, tütsü ve bitkiler, ritüelden önce havayı ve vücudunuzu temizlemenize yardımcı olur. Adaçayı özellikle yararlıdır ve uzun süredir Yerli Amerikalılar tarafından olumlu duygular davet ederken negatif enerji alanını temizlemek için kullanılmıştır. Uzun bulaşık çubukları çok iyi çalışır. Sadece bir ucu yakar ve alevler harika bir parıltı alana kadar üfler, sonra kokulu dumanın tadını çıkarırsınız.

YENİ AYDA NE OLUR?

Döngüsünü 28 günde bir tamamlayan Ay, Yeniay zamanı kısa bir süreliğine gözden kayboluyor. Bu özel zaman yeni başlangıçlara niyet etmek için en ideal zamandır.

Dolunaydan sonra, Ay her gün biraz daha küçülüyor ve sonunda üç günlüğüne gözden kayboluyor. Yeniay döngüsünün başladığı bugüne Yeniay deniliyor.

YENİ AYIN BURÇLARA ETKİLERİ

Astrolog Seçkin İlbuğa’nun yorumuna göre yeni ayın burçlara etkileri…

Koç

Sezgilerinize güvenmek kaydıyla yeniye adım atabilirsiniz. Duygusal alanda bir iyileşme ve tazelenme ihtiyacı içindesiniz. Sırların kalktığı bu dönemi kendinizi anlamak adına değerlendiriniz. Yeniayda duygusal-ruhsal-zihinsel-fiziksel bağımlılıklardan kurtulmayı hedefleyebilirsiniz. Maddi açıdan beklemediğiniz büyüme fırsatları elde edebilirsiniz.

Boğa

Gruplar içinde daha faal olabileceğiniz bir yeniay yaşayacaksınız. Geleceğe yönelik planları hayata geçirme konusunda yeteneklerinize güvenin. Kendinizi yeniden yaratmak konusunda büyük destek görebilirsiniz. Fiziksel görüntünüz veya yaşam alanınızda değişikliğe gidebilirsiniz.

İkizler

İş hayatınızda kadersel bir döngüden bahsedebiliriz. Toplumsal imajınızı güçlendirecek maddi-manevi bir değişimin eşiğindesiniz. Sandığınızdan daha büyük bir plana dahil olup, parasal korkularınızdan arınabilirsiniz.

Yengeç

Gelecek planlarınızı öne çekmeniz gerekebilir. İş ve ticarette büyüme, dışarıya açılma fırsatı elde edebilirsiniz. Sosyal ortamlarda daha aktif olmanız gereken bir döneme girdiniz. Geleceğinizi etkileyecek iş birliği önerileri alabilirsiniz.

Aslan

Müşterek gelir-gider veya çeşitli ortaklıklar yoluyla elde edilen değerler gündeme gelebilir. Krediler, borçlar, alacaklar konusunda yeni planlamalar yapmanız gerekebilir. Kariyer hayatınızla ilgilendiren öneriler gelebilir, gerçekçi kararlar almaya gayret edin.

Başak

İkili ilişkilerde bazı düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Gerek iş, gerek duygusal hayatınızda bazı yenilikler olması muhtemeldir. Hayalleriniz üzerinde düşünün. Yurtdışı eğitim, seyahat ve iş fırsatlarına açık olun.

Terazi

İş ortamı ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili yeni durumlar söz konusu olabilir. Sağlık alanında olumlu gelişmeler beklenebilir. Günlük hayatınızı biraz daha hareketli hale getirmelisiniz. Ortak gelir-gider tablonuzu incelemenizi öneririm. Beklenmeyen kazançlar elde edebileceğiniz bir dönemdesiniz.

Akrep

Yalnızsanız bir ilişkiye başlamanız, ilişkiniz varsa ileriye taşımanız mümkün olabilir. Yaratıcı ve yapıcı davrandığınız her alanda olumlu geri dönüşler alabileceksiniz. Hayatınızda ne tip değişikliklere ihtiyaç var? Aşk ve iş hayatınızda yollarınızı birleştirmek isteyeceğiniz kişi ve durumlar karşınıza çıkabilir.

Yay

Aile-yuva konusu ana başlık olabilir. Kaygılarınızın sizi aşağıya çekebileceği bir dönemdesiniz. Aile içinde huzur ve barışı sağlamaya gayret ediniz. İş ve çalışma hayatı, günlük akış konusunda değişikliğe ihtiyacınız var. Yeni iş teklifleri alabilir, yeni çalışma arkadaşları edinebilirsiniz.

Oğlak

Yakın çevre ve kardeşleriniz ile ilgili konularda iletişim dilinizi değişmeniz gerekebilir. Yeni eğitim ve küçük ticaret fırsatları söz konusu olabilir. Aşk hayatınızla ilgili beklenmeyen gelişmelere hazır olun. Yaratıcılığınızı ortaya çıkardığınız oranda aşk ve para da kazanırsınız.

Kova

Maddi-manevi değerlerinizi yeniden yapılandırmak isteyeceğiniz bir dönemdesiniz. Parasal hedeflerinize ulaşmak konusunda desteklenirsiniz. Aile, ev, yuva konularına dikkatinizin çekileceği bir döneme girdiniz. Ailenizi ilgilendiren olumlu gelişmeler yaşanabilir.

Balık

Yaşamınızın pek çok alanında yenilik yapmanız mümkün olabilir. Kendinizi yeniden yaratmak isteyeceğiniz ve yaratabileceğiniz bir dönemdesiniz. Kısa seyahatler, yeni eğitimler bu dönemi doğru değerlendirme reçeteniz olabilir. Ticari kazançlarınızın artabileceği kardeşlerden beklenmedik destekler görebileceğiniz bir dönemdesiniz.