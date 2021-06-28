Yengeç burcu erkeğinin anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl kadınlardan hoşlanır?

Bu burcun erkekleri ile mantığını dinleyen kadınların anlaşamayacağı söylenebilir. Aynı zamanda bu tarz karakter ile duygusal ilişkiler konusunda da iyi bir birliktelik yaşanmaz. Duygusal olmalarının yanı sıra yengeç burcu erkekleri çok hassastır. Karşı tarafın sözleri ile kolayca kırılıp incinebilir. Alıngan karakterli olan yengeç burcu erkeklerini kırmak çok kolaydır.

Yengeç Burcu Erkeğinin Anlaştığı Burçlar

Balık burcu

Akrep burcu

Başak burcu

Oğlak burcu

Duygusal bir karaktere sahip olan yengeç burcu erkekleri bu özellikleri sebebiyle kendilerine benzeyen balık burçları ile çok iyi anlaşırlar. Bu iki burç çok iyi dost olabilir ve birbirlerinin dertlerini çok iyi anlar.

Akrep burcunun kin tutma ve intikam güdüsünden sıklıkla bahsedilir ancak yengeç burcunun da gizli intikam gücü akrebin ki ile yarışır haldedir. Her iki burç da sevdiklerini sahiplenici, korucu ve kollayıcı bir yapıya sahiptir bu sebeple birbirleriyle çok iyi anlaşırlar.

Yengeç burcu erkeklerinin kuralcı ve geleneksel ve bir kişilikleri vardır ve etraflarına yardım etmeyi çok severler bu sebeple başak burçlarıyla çok iyi anlaşırlar.

Yengeç erkeklerinin anlaşabildiği diğer bir burç ise oğlak burcudur. Yengeç burcunun yardım severliği ve duygusallığı; oğlak burcunun kariyer odaklılığı ve kararlılığı ile birleşir; aile bağlarına ve geleneklerine çok bağlı bu ikili pekiyi bir ortaklık ortaya çıkar.

Yengeç Burcu Erkeğinin Anlaşamadığı Burçlar

Aslan burcu

Yay burcu

Yengeç burcu erekleri sevecen ve ılımlı oldukları için bencil karakterleri sevmezler bu sebeple de aslan burcuna tahammül edemez. Aslan burcunun kendini beğenmiş tavırları yengeci soğutur ve yengeç burcu aslanın otoriter yapısını hiç sevmez.

Yengeç burcu erkeklerinin bir diğer anlaşamadığı burç ise yay burcudur. Yayların maceradan maceraya koşmasını anlayamaz çünkü kendisi geleneksek bir yapıya sahiptir. Yengeç burçları kök salmak isterken yaylar ise akıllarının estiğini yapmak ister ve hiç bir şeye bağlı kalmak istemez bu sebeple de yengeç burcu erkekleri yay burçlarıyla pek fazla anlaşamazlar.

Yengeç Burcu Erkeği Nasıl Kadınlardan Hoşlanır?

Yengeç burcu erkekleri genel olarak samimi ve içten olan kadınlardan hoşlanırlar. Bununla birlikte yengeç burcu erkeği için yapmacık insanlar hiç uygun değildir. Yengeç burcu erkeğinin aşık olduğu kadın tipi; kibar, nazik, iyi kalpli ve şefkatli kadınlardır.

Ruh hali devamlı olarak değişen yengeç burcu erkeğini bir bulmaca gibi çözmek çok önemlidir. Karşısındaki kadına güvenmek isteyen yengeç burcu erkeği aynı zamanda sevgi ve şefkat de görmek ister. Yengeç burcu erkeği ile birlikte olmak isteniyorsa, onun şartlarını iyi bilmek ve oyunu kurallarına göre oynamak önemlidir.