Yay burcu erkeği kiminle evlenmelidir? Yay burcu erkekleri evlilikte nasıldır?

Maceraperest bir yapıya sahip olan yay burcu erkekleri, içindeki cesareti sadece koç ile dengeleyebilirler. Çünkü koç burcunun da gözü oldukça karadır ve onlarlar da maceradan maceraya atılmayı sever. Eğlenmeyi çok iyi bilen yay burcu ikizler gibi eğlenceli bir burçla bir araya geldiği zaman da ortalık bir anda şenlenir. Bu iki burcun frekansları çok iyi tutar. Bu nedenle de bu burçlarla evlilik gerçekleştirdiği zaman uzun soluklu ve mutlu olur.

Yay Burcu Erkeği Kiminle Evlenmelidir?

Yay burcu erkeği, aslında hemen hemen herkesle rahatlıkla anlaşabilirler. Ama dost olamazlar ve genellikle yüzeysel ilişkiler kurarlar. Yay burcu erkekleri, özellikle de aslan burcunun hayat görüşleri ile çok örtüştüğü için aslan burcu kadınlarla evlendiklerinde çok mutlu olurlar. Bu iki burç bir araya geldiği zaman hayattan keyif almayı çok iyi bilirler. Bu iki burcun enerjisi çok iyi tutar.

Maceraperest bir yapıya sahip olan yay burcu erkekleri, içindeki cesareti sadece koç ile dengeleyebilirler. Çünkü koç burcunun da gözü oldukça karadır ve onlarlar da maceradan maceraya atılmayı sever. Eğlenmeyi çok iyi bilen yay burcu ikizler gibi eğlenceli bir burçla bir araya geldiği zaman da ortalık bir anda şenlenir. Bu iki burcun frekansları çok iyi tutar. Bu nedenle de bu burçlarla evlilik gerçekleştirdiği zaman uzun soluklu ve mutlu olur.

Yay burcunun bir diğer en iyi anlaştığı burç ise, terazi burcudur. Çünkü terazi burçları da kendileri gibi suya sabuna dokunmaz ve kolay kolay da kimseye bulaşmaz. Aynı zamanda kavgadan kaostan olabildiğince uzak dururlar. Bu kişiler, sadece eğlenmenin peşindedir. Bu kişiler bağlanmak istemez ve onun içinde genellikle yüzeysel ilişkileri olur. Bu özellikleri nedeni ile de terazi burcu yaylar ile çok iyi anlaşır. Birbirlerini çok iyi anladıkları için evlilik yapabilirler.

Yay Burcu Erkekleri Evlilikte Nasıldır?

Yay burcu erkekleri, normalde özgürlüklerine çok düşkündür. Bu nedenle başta evlilik düşüncesi onları biraz ürkütse de daha sonra bu fikre alışarak evine bağlı bir eş olmayı başarırlar. Deli dolu ve yeni yerler görmeyi seven yay burçları, kendisi gibi bir eşe sahip olduklarında çok mutlu ve eğlenceli bir evlilik hayatı yaşar. Fakat fazla bunaltılmaya ve kontrol edilmeye gelemezler. Evliliğinizde sorun yaşamak istemiyorsanız onun kendi alanına çok fazla müdahale etmemeye özen göstermeniz gerekir.

Yay Burcu Erkeği ve Aşk

Aşık bir yay burcu erkeğinin aynı zamanda manyetik bir özelliği vardır. Bu da onları daha çekici kılar. Bu nedenle daha kolay sevilirler. Ama kendi kendine yeten bu adamlara çok fazla kapılmamak gerekir. Çünkü aşk onlar için kovalamaca gibidir. Av, şehvet ve karmaşık flört hayatı yaratmak için yaşayan yay için her şey demektir. Yay burcu erkeği, uzun zamandır yanında olan birinin özverili duygularını tamamen görmezden gelir ama kaçan kişinin mükemmelliği konusunda takıntılıdır. Bunun için de yıllarını harcayabilir.