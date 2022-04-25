En zeki burç hangisidir? İşte en zeki burçlar sıralaması!

Zodyak kuşağında, doğum tarihlerine göre 12 burç yer almaktadır. Burçlar, toprak, su, ateş ve hava olmak üzere dört ana grupta toplanır. Her burcun kendine has özellikleri olduğu gibi, zekaları da birbirinden farklıdır. Örneğin bazı burçların duygusal ve dilsel zekaları, bazı burçların ise görsel ve matematiksel zekaları daha yüksektir.

EN ZEKİ BURÇ HANGİSİDİR?

A- Matematiksel Zekaları Yüksek Olan Burçlar

1- Balık Burcu

Genellikle duygusal kimliğiyle ön plana çıkan Balık burcu, matematiksel ve mantıksal zekaları en gelişmiş burçlardan biridir. Balık burcunun en önemli özelliği problemleri çözme yeteneğidir. Dünyanın en zeki bilim insanların biri olarak gösterilen Albert Einstein ve Nobel ödüllü John Steinbeck balık burcudur.

2- Kova Burcu

Hava grubunda yer alan kova burcu, analitik zekası gelişmiş burçlar arasında yer alıyor. Çözüm odaklı düşünen kova burçlarının, en zor koşullarda bile mantığı elden bırakmaz ve soğukkanlı kararlar almasını bilir.

Kova burcu olan mucitler ve düşünürlerden bazıları şunlardır: Bertol Brecht, Thomas Edison, Virginia Woolf

B- Duygusal Zekası Yüksek Burçlar

1- Oğlak

Oğlak burcunun sadece duygusal değil görsel zekaları da fazlasıyla gelişmiştir. Dışarıdan bakıldığında ''kinci'' zannedilmelerine neden olsa oğlak burcunun görsel zekayla doğru orantılı olarak hafızaları da gelişmiştir. Güçlü hafızaları ve yüksek duygusal zekaları sayesinde parçaları birleştirip bütüne; nedenleri birleştirip sonuca ulaşabilirler.

Oğlak burcu olan düşünürler ve yazarlar: Rudyard Kipling, Saul Bellow, Edgar Allan Poe

2- Akrep

''Akıl akıldan üstündür'' mottosunu benimsemiş olan akrep burçları, her zaman daha iyisini yapabileceklerine inanırlar. Azimli kişilikleri yüksek zekalarıyla birleştiğinde hemen hemen her konuda istedikleri sonuca kısa bir süre içerisinde ulaşabilirler.

Akrep burcu olan yazarlar şunlardır: Pascal Bruckner, Peter Handke, Bram Stoker