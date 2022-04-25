En zeki burç hangisidir? İşte en zeki burçlar sıralaması!
Dünyanın en zeki insanlarının birçok ortak özelliği vardır. Doğuştan zekidirler, kolayca fikir üretebilirler ve genellikle onları başarıya götüren güçlü bir iş ahlakına sahiptirler . Bu nitelikler, yeni icatlar yaratmalarına, işitsel veya görsel şaheserler yazmalarına veya dünyayı değiştiren şirketler kurmalarına yardımcı olabilir. Ama neden bazı insanların diğerlerinden daha zeki olduğunu hiç merak ettiniz mi? Astrolojinin bununla bir ilgisi olabilir. Peki, En zeki burç hangisidir? En zeki burçlar sıralaması…
Zodyak kuşağında, doğum tarihlerine göre 12 burç yer almaktadır. Burçlar, toprak, su, ateş ve hava olmak üzere dört ana grupta toplanır. Her burcun kendine has özellikleri olduğu gibi, zekaları da birbirinden farklıdır. Örneğin bazı burçların duygusal ve dilsel zekaları, bazı burçların ise görsel ve matematiksel zekaları daha yüksektir.
EN ZEKİ BURÇ HANGİSİDİR?
A- Matematiksel Zekaları Yüksek Olan Burçlar
1- Balık Burcu
Genellikle duygusal kimliğiyle ön plana çıkan Balık burcu, matematiksel ve mantıksal zekaları en gelişmiş burçlardan biridir. Balık burcunun en önemli özelliği problemleri çözme yeteneğidir. Dünyanın en zeki bilim insanların biri olarak gösterilen Albert Einstein ve Nobel ödüllü John Steinbeck balık burcudur.
2- Kova Burcu
Hava grubunda yer alan kova burcu, analitik zekası gelişmiş burçlar arasında yer alıyor. Çözüm odaklı düşünen kova burçlarının, en zor koşullarda bile mantığı elden bırakmaz ve soğukkanlı kararlar almasını bilir.
Kova burcu olan mucitler ve düşünürlerden bazıları şunlardır: Bertol Brecht, Thomas Edison, Virginia Woolf
B- Duygusal Zekası Yüksek Burçlar
1- Oğlak
Oğlak burcunun sadece duygusal değil görsel zekaları da fazlasıyla gelişmiştir. Dışarıdan bakıldığında ''kinci'' zannedilmelerine neden olsa oğlak burcunun görsel zekayla doğru orantılı olarak hafızaları da gelişmiştir. Güçlü hafızaları ve yüksek duygusal zekaları sayesinde parçaları birleştirip bütüne; nedenleri birleştirip sonuca ulaşabilirler.
Oğlak burcu olan düşünürler ve yazarlar: Rudyard Kipling, Saul Bellow, Edgar Allan Poe
2- Akrep
''Akıl akıldan üstündür'' mottosunu benimsemiş olan akrep burçları, her zaman daha iyisini yapabileceklerine inanırlar. Azimli kişilikleri yüksek zekalarıyla birleştiğinde hemen hemen her konuda istedikleri sonuca kısa bir süre içerisinde ulaşabilirler.
Akrep burcu olan yazarlar şunlardır: Pascal Bruckner, Peter Handke, Bram Stoker