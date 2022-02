Boğa burcu erkeği hoşlandığını nasıl belli eder? Boğa burcu erkeği aşık olursa ne yapar?

Boğa burcu bir erkek sizden hoşlanıyorsa, duygularını incelikle de olsa sizinle paylaşmasını bekleyebilirsiniz. İlişkiniz, Boğa erkekleriyle olan tüm ilişkileri renklendiren bir al ve ver ile beslenecektir. Bu yazı dizini bir Boğa erkeğinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını nasıl anlayacağınızı öğrenmenize yardımcı olacaktır.



Boğa Burcu Erkeği Hoşlandığını Nasıl Belli Eder?



Boğa burcu erkeği ile hayatınızdaki kişisel ilişkiniz nedeniyle, onun duygu ve düşüncelerini nasıl ifade ettiğine dair belli içgörülere sahip olacağınız kesindir. Boğa burcu bir erkek sizden etkilendiği veya sizinle çıkmak istediği sonucuna varırsa, daha flörtöz olması muhtemeldir. Her Boğa erkeğinin benzersiz olduğunu akılda tutmak önemlidir, bu nedenle hayatınızdaki Boğa erkeğinin kendini ifade etmek için seçeceği birçok yol vardır. Flört ettiğinde, fiziksel arzularıyla temas halinde olan biri olduğu için davranışlarında şehvetli olması muhtemeldir. Elbette davranışlarında daha çekingen olması ve sizi kendisine çekecek şekilde hareket etmeyi ve konuşmayı seçmesi mümkündür.



Boğa erkeğinin arzuları konusunda doğrudan olmasını bekleyin, ancak beden diline dikkat etmelisiniz, çünkü bu size onun niyetlerini daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Sizinle bir ilişki kurmaya çalışıyorsa, onunla ilgilendiğinizi bilmesi onun için önemlidir. İkinizin samimi bir sohbeti paylaştığını fark ederseniz, onun istediğini aradığınızı anlamasını sağlamalısınız. İkiniz birbirinize kur yaparken, onun kabul edilen sosyal normlara göre hareket edeceğini ve ikiniz çıkmaya başladıktan sonra kişisel yeteneğinin gerçekleşeceğini göreceksiniz.



Boğa Burcu Erkeği Aşık Olursa Ne Yapar?



Aşık bir Boğa adamı tamamen aile, ev ve ilişkilerle ilgilidir. Doğru partneri bulmaktan ve onlarla yaşlanmaktan çok mutlu olur. Bu adam 50 yıl sonra verandada eşinin yanında sallanan sandalyede otururken bulacağınız kişidir. Aşık bir Boğa erkeği, aşık olduğu kadına bağlanır ve duygularını her zaman çarpıcı bir şekilde ifade eder. İstikrarlı bir yuva ve uzun süreli bir ilişki istediği için zihninde zihinsel bir kontrol listesi taşımaya meyillidir.



Boğa erkeği aşırı derecede azimli olabilir, ancak katılmadan önce diğer insanların yeni fikirler başlatmasına izin verme eğilimindedir. Aşık Boğa burcu erkeği inatçı olabilse de partnerini mutlu etmek için farklılıklarını bir kenara bırakacaktır. Odak noktasının ve bağlılığının yüzde 100'ünü ilişkilerine verecektir. Nazik, tatlı bir sevgili arıyorsanız, gidilecek kişi Boğa burcudur.



Boğa burcu erkeği aşık olduğunda ve bundan istediği karşılığı alamadığında kadını kendisine çekmeye çalışır. Bir nevi kaçan kovalanır oynama eğilimindedir. Fakat samimiyeti hiçbir zaman elden bırakmaz. Çünkü her an avının üzerine atlayacak yırtıcı bir hayvan gibi pusuda beklemektedir. Karşılık aldığında ise tıpkı kendisi gibi karşısındaki kişinin de bu ilişkiye dört elle sarılmasını bekler, ondan da aynı özveriyi ister.