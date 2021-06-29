Akrep burcu kadını anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl erkeklerden hoşlanır?

Akrep burcu kadınının hayatları daha çok derin sevgi üzerine kurulmuştur. Akrep kadınları, boğa burcu gibi derinden ve çok içten severler. Sinirlendikleri zaman da her ikisinin de gözleri döner. Bu yönleri de aynı olduğu için birbirlerini çok iyi anlarlar ve çok iyi anlaşabilirler.

Akrep Burcu Kadınının Anlaştığı Burçlar

Akrep kadınları, korumacı bir yapıya sahiptir ve sevdiğine zarar geleceğini anladığında bütün sertliğini ortaya koyar. Bu özellikleri ile de yengeç burçları ile benzerler. İntikam alma dürtüsü bu iki burçta çok fazla vardır. Bu nedenle de bu iki burç çok iyi anlaşırlar. Akrep kadını ve yengeçler genellikle çok iyi kötü gün dostu olurlar. Çünkü iki burcunda da sevdikleri ile olan bağları aşırı kuvvetlidir.

Akrep kadınlarının duygusal olarak çok derin kişilerdir ve genellikle de sezgileri çok kuvvetlidir. Kendileri gibi duygusal olan balık burçları ile çok iyi anlaşırlar. Balık ve akrep burcu kadınının hayal güçleri çok geniştir ve bu özellikleriyle de benzerler.

Akrep burcu kadınının hayatları daha çok derin sevgi üzerine kurulmuştur. Akrep kadınları, boğa burcu gibi derinden ve çok içten severler. Sinirlendikleri zaman da her ikisinin de gözleri döner. Bu yönleri de aynı olduğu için birbirlerini çok iyi anlarlar ve çok iyi anlaşabilirler. Boğa ve akrep kadını için dürüstlük her zaman birinci planda gelir. Dürüst olan kişilere ancak güvenebilirler. Akrep kadınları için, ilişkilerinde güven olmazsa olmazdır. Bu nedenle de boğa burcu ile genellikle çok iyi anlaşırlar.

Akrep Burcu Kadınının Anlaşamadığı Burçlar

Kontrolcü bir yapıya sahip olan ve duyguları yoğun bir şekilde yaşayan akrep kadınları, değişken karaktere sahip olan ikizler burcu ile hiç anlaşamazlar. Akrepler için bir şey ya beyaz ya siyahtır. Bu nedenle de değişken ruh haline ve kişiliğe sahip olan kişilerle hiç anlaşamazlar.

Akrep burcu kadınları, kontrolcü yapılarından dolayı çok uzun bir süre ve derin bir şekilde düşünmeden asla karar vermezler. Akrepler aynı zamanda da maceracı bir yapıya sahip yay burçları ile de asla anlaşamazlar. Çünkü yay burçları hiç düşünmeden, sadece aklına estiğini yapabilme yeteneğine sahipler. Bu durum akrep kadınının yaşam tarzlarına oldukça terstir.

Akrep burcu kadınlarının en anlaşamadığı bir diğer burç ise, kovalardır. Akrep kadını her zaman ketumdur ve çok iyi bir sırdaştır.

Akrep Burcu Kadını Nasıl Erkeklerden Hoşlanır?

Akrep burcu kadınının, karşı cinste aradığı en önemli özellik, erkeğin kendisine sadık olmasıdır. Aşk hayatında monotonluktan hoşlanmazlar. Zaman zaman farklılıkları ve sürprizleri çok severler. Maddi olarak kendine güven verecek olan erkekler ilgisini çeker. Akrep burcu kadını için samimiyet ve dürüstlük olmazsa olmazlar arasında yer alır.