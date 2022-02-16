Akşam namazı kılınışı - Akşam namazı kaç rekat? Nasıl kılınır ve vakitleri

Namaz, İslam dininde yapılması zorunlu olan ibadetlerin başında gelmektedir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere toplamda 5 vakit namaz kılınması farz olarak buyurulmuştur. Bu namazların tümünde rekat sayısı değişiklik göstermekte olup, akşam namazı tek sayılı rekat olması ile diğerlerinden ayrılmaktadır.

Akşam Namazı Kaç Rekat?

Tüm namaz vakitleri sünnet ve farz olmak üzere farklı rekatlara bölünmüştür. Bu kapsamda akşam namazının farzı 3, sünneti ise iki rekattan oluşmaktadır. Yani, akşam namazı toplamda 5 rekat olarak kılınmaktadır.

Akşam Namazı Vakitleri

Akşam namazı dini kaynaklarda, güneşin batmaya başlaması ile ufukta tamamen kaybolması arasında geçen sürede kılınabilmektedir. Günümüzde namaz vakitleri Diyanet İşleri tarafından her şehir için ayrı ayrı belirlenmekte ve ezanlar da buna göre okunmaktadır.

Akşam Namazı Kılınışı

Akşam namazına 2 rekattan oluşan sünnet ile başlanmaktadır. Sünnet başlangıcında öncelikle “ Niyet ettim, senin rızan için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya.” Diyerek niyet edilmektedir. Sonrasında Allah’u Ekber diyerek iftitah tekbiri alınmaktadır. Tekbir sırasında ellerin içi kıbleye bakmalı ve parmaklar da normal açıklıkta olmalıdır. Erkeklerde başparmak kulak memesi hizasına, kadınlarda ise parmaklar omuz hizasına gelmektedir.

İftitah tekbirinden sonra eller bağlanarak kıyama geçilmektedir. Kıyamda beklerken sırayla; Sübhaneke, Euzü Besmele, Fatiha ve bir tane de zammı sure okunmaktadır. Zammı sure, Kuran-ı Kerimde geçen ve en az 3 ayetten oluşan surelere denilmektedir.

Kıyam sonrası, Allah’u Ekber denilerek rükuya varılmaktadır. Burada üç kez “Sübhane Rabbiye’l-azim” denilmektedir. Rükudayken ayakların üzerine bakılmakta ve kalkış sırasında “Semiallahü limen Hamideh” denilmektedir. Tamamen doğrulunca da “Rabbena Leke’l-hamd” denilmektedir. Sonrasında da tekrar Allah’u Ekber denilerek secdeye varılmaktadır.

Secdedeyken 3 kez “Sübhane Rabbiye’l Ala” denilmekte, dizlerin üzerine doğrulup tekrar secdeye varılmaktadır. 2. secdeden doğrudan ayağa kalkılmakta ve bu esnada tekbir getirilmektedir. Böylece 1. rekat tamamlanmaktadır.

Akşam namazı sünnetinin 2. rekatı, besmele ile başlamaktadır. Besmelenin ardından Fatiha ve zammı sure okunarak 1. rekatta izlenen adımlar tekrar edilmektedir. Buradaki tek fark 2. secdeden sonra ayağa kalkmamak ve dizlerinin üzerinde oturmaktır. Bu esnada sırasıyla; Ettehiyatü, Salli Barik ve Rabbena duaları okunmaktadır. Sünnetin 2. Rekatı, önce sağ sonra da sol tarafa selam verilerek tamamlanmaktadır. Selam sırasında iki kez “Es Selamu Aleyküm ve Rahmetullah” denilmektedir.

Akşam Namazı Nasıl Kılınır?

Akşam namazının farzının kılınışı, çift sayılı rekattan oluşmadığı için diğer namazlara nazaran biraz farklılık içermektedir. Buna göre akşam namazının 3 rekatında okunması gereken dualar ve namazın kılınışı aşağıda listelenmiştir.

Farzın 1. Rekatı

- Niyet (Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının 3 rekatlık farzını kılmaya)

- İftitah Tekbiri (Alla’u Ekber)

- Kıyam (Sübhaneke, Euzü Besmele, Fatiha, Zammı Sure)

- Rüku (3 kez Subhane Rabbiye’l Azim)

- Rükudan Kalkış (Semi Allahü Limen Hamideh, Rabbena Leke’l Hamd)

- 2 Kez Secde (3 kez Subhane Rabbiye’l Azim)

- Secdeden Kalkış (Allah’u Ekber)

Farzın 2. Rekatı

- Kıyam (Besmele, Fatiha, Zammı Sure)

- Rüku (3 kez Subhane Rabbiye’l Azim)

- Rükudan Kalkış (Semi Allahü Limen Hamideh, Rabbena Leke’l Hamd)

- 2 Kez Secde (3 kez Subhane Rabbiye’l Azim)

- Oturuş (Ettehiyatu)

- Ayağa Kalkış

Farzın 3. Rekatı

- Kıyam (Besmele, Fatiha)

- Rüku (3 kez Subhane Rabbiye’l Azim)

- Rükudan Kalkış (Semi Allahü Limen Hamideh, Rabbena Leke’l Hamd)

- 2 Kez Secde (3 kez Subhane Rabbiye’l Azim)

- Son Oturuş (Ettehiyatu, Salli Barik, Rabbena Duaları)

- Selam (Es Selamu Aleyküm ve Rahmetullah)