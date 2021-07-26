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Yasaklar geliyor... Restoran, lokanta, kafe, bar, gece kulübü, kıraathane, spor salonu, sinema, tiyatro... Hepsini kapsıyor... 1 Eylül'den itibaren...
Yasaklarla ilgili son dakika açıklaması! Lokanta, kafe, bar, gece kulübü, kıraathane, spor salonları, her türlü müsabaka sahaları, sinema, tiyatro, konser ve düğün... Hepsini kapsıyor. Flaş talep geldi. 1 Eylül'den itibaren uygulanması isteniyor. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, 1 Eylül'den itibaren restoran, kafe, gece kulübü, spor salonu, sinema, konser ve düğün salonu gibi yerlerde bulunacaklara 2 doz aşı zorunluluğu getirilmesi çağrısında bulundu.
Yasaklarla ilgili son dakika gelişmesin! TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer "1 Eylül'den itibaren lokanta, kafe, bar, gece kulübü, kıraathane, spor salonları, her türlü müsabaka sahaları, sinema, tiyatro, konser ve düğün ve özel davetlere katılacak misafir ve müşterilerin 2 doz aşıyı yaptırmış olması zorunluluğu getirilmesi" istediklerini söyledi