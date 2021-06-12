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Doğal gaz ile ilgili flaş gelişme! Faturalara yansıyacak, indirim...

AA |  12 Haziran 2021 Cumartesi - 18:10 | Son Güncelleme : 12 06 2021 - 18:10

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor. Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Doğal gaz fiyatları düşecek. Doğal gaz faturalarına indirim gelebilir. Oxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları Kıdemli Uzmanı Stephen O'Sullivan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin önemine işaret ederek, "Yerli gaz arzı, Türkiye'nin Rusya'ya bağımlılığını azaltacaktır. Ülkenin gaz talebi artsa bile Sakarya sahasından gelen gaz Türkiye'nin hem ithalata bağımlılığını azaltacak hem de kömür benzeri yakıtlar yerine doğal gaz kullanımının artmasını sağlayacaktır." dedi.

Karadeniz'deki keşfin Türkiye'nin yapacağı doğal gaz sözleşme görüşmelerinde elini güçlendireceğine dikkati çeken O'Sullivan, "Rusya, son yıllarda Türkiye'nin ana gaz tedarikçisi konumunda ancak yerli gaz rezervlerinin keşfi ve üretimiyle gelecekteki tedarik ve sözleşme yenileme görüşmelerinde Türkiye çok daha güçlü bir konumda. Tabii ki bir gün yerli gaz bitebilir ve Türkiye'nin Rusya'ya yeniden ihtiyacı olabilir ancak bu keşfin getireceği rekabetle Türkiye Rusya'dan yaptığı ithalat için daha düşük bir fiyatı güvence altına alacaktır." diye konuştu.


O'Sullivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yıllık gaz  talebinin 43 milyar metreküp civarında olduğunu ve ülkenin geçen yıl denizlerdeki  en büyük keşfi yaparak tüm ithalatını karşılayacak miktarlara ulaştığını söyledi.
 
Karadeniz'deki keşfin Türkiye'nin yapacağı doğal gaz sözleşme  görüşmelerinde elini güçlendireceğine dikkati çeken O'Sullivan, "Rusya, son  yıllarda Türkiye'nin ana gaz tedarikçisi konumunda ancak yerli gaz rezervlerinin  keşfi ve üretimiyle gelecekteki tedarik ve sözleşme yenileme görüşmelerinde  Türkiye çok daha güçlü bir konumda. Tabii ki bir gün yerli gaz bitebilir ve  Türkiye'nin Rusya'ya yeniden ihtiyacı olabilir ancak bu keşfin getireceği  rekabetle Türkiye Rusya'dan yaptığı ithalat için daha düşük bir fiyatı güvence  altına alacaktır." diye konuştu.
 
O'Sullivan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin çok önemli  olduğunun altını çizerek, "Yerli gaz arzı, Türkiye'nin Rusya'ya bağımlılığını  azaltacaktır. Ülkenin gaz talebi artsa bile Sakarya sahasından gelen gaz  Türkiye'nin hem ithalata bağımlılığını azaltacak hem de ülke ekonomisinden kömür  benzeri yakıtlar yerine doğal gaz kullanımının artmasını sağlayacaktır."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Bu tarz projelerin teknik olduğunu ve işlerin ters gitme ihtimali de  bulunduğunu dile getiren O'Sullivan, şöyle devam etti:
 
"160 kilometrelik bir açık deniz boru hattı ve Türkiye kıyısında bir  gaz alım istasyonunun inşaatının tamamlanması keşiften yalnızca 2 yıl sonrası  için iyimser bir hedef olabilir ancak hükümet projeye açıkça destek verecektir.  Bu nedenle 2023'te saha devreye alınacaktır. Tam üretim için ise 2027-2028  yıllarından söz edebiliriz. Sonuç olarak bu, hem ticari hem de stratejik olarak  Türkiye için çok önemli bir başarı ve bu sahanın Türk ekonomisi için önemi göz  önüne alındığında, hükümetin bunu mümkün olduğunca hızlı bir şekilde hayata  geçireceğine eminim."
 
"Bazı kuyularında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında  üretim yapılabilir"
 
 Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Kıdemli Uzmanı John Roberts da  Sakarya sahasındaki keşfin Türkiye'nin genel enerji konumunu orta ve uzun vadede  iyileştirmek için faydalı olacağını belirterek, "Bu keşif başta gaz olmak üzere  toplam enerji ithalatının azalmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca saha geliştirme  çalışmaları da Türkiye'nin teknolojik kabiliyetlerinin artmasını sağlayacaktır."  dedi.
 
Büyük bir açık deniz gaz sahasının işletmeye alınmasının genellikle  birkaç yıl sürdüğünü dile getiren Roberts, "Bazı arama kuyularında Türkiye  Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında, yani 2023'te üretim yapılabilir.  Sakarya sahasından büyük üretimin başlaması ise 3-4 yıl daha sürecektir." diye  konuştu.
 
Roberts, Türkiye'nin Amasra-1'deki keşfiyle Karadeniz'deki toplam  keşfinin 540 milyar metreküpe ulaştığını anımsatarak, bunun İsrail'in Leviathan  sahasındaki 649 milyar metreküp ve Mısır'ın Zohr sahasındaki 850 milyar  metreküplük keşiflere yakın bir rakam olduğuna işaret etti.
 
Amasra keşfinin Türkiye'nin Karadeniz'de yapacağı başka keşiflerin de  habercisi olabileceğine dikkati çeken Roberts, şunları kaydetti:
 
"Türkiye şu anda oldukça rekabetçi bir konumda. Rusya, Azerbaycan ve  İran'dan boru hatlarıyla gaz alıyor. Ayrıca, Katar, ABD, Nijerya ve Cezayir gibi  ülkelerden de LNG alabiliyor. Yeni keşifler Türkiye'nin yılda yaklaşık 15 milyar  metreküplük plato üretimini büyük ölçüde ulaşılabilir kılıyor. Türkiye'nin yine  de gaz ithal etmesi gerekecek ancak Sakarya keşifleri, hem Rusya gibi mevcut  tedarikçilerle hem de Türkmenistan ve Kuzey Irak gibi Türkiye pazarına girmesi  muhtemel ülkelerle müzakere pozisyonunu güçlendirecek."
 

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