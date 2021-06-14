Borcu olanlara müjde! İki indirim birden geldi, faizler artık...

Tebliğde yapılandırmaya dair alacakların türlerine göre yapılandırma esasları, bunlara ilişkin faiz hesaplama yöntemi, önceki kanuna göre yapılandırılmış olup ödemesi devam eden alacakların yapılandırılması, bunlara yapılacak peşin ödemelere uygulanacak indirim, matrah ve vergi atırımında bulunma esasları, bunların yapılma şekilleri örneklerle açıklanıyor.

Toplam 221 sayfadan oluşan tebliğin 46 sayfası, başvuru formu ve bununla ilgili belgelerden oluşuyor.

YÜZDE 10 ÖDEME ŞARTI

Daha öncekilerden farklı olarak, bu yapılandırmada mükelleflere borçsuzluk belgesi düzenlenebilmesi için hesaplanmış yapılandırma tutarının en az yüzde 10’unun ödenmiş olma şartı aranacak. Önceki yapılandırmada, mükellefe borçsuzluk yazısı düzenlenmesi için borcun yapılandırılmış olması yeterli oluyordu.

Örneğin; KDV, karayolları geçiş ücreti, idari para cezası ve ecrimisil borçları bulunan bir mükellefin 86 bin 200 liralık borcu 12 taksitle ödenmek üzere yapılandırılıyor. Bu borca 1.18 katsayısı ile 101 bin 716 liraya çıkıyor. Bu mükellefin bir taksit tutarı ise 8 bin 476 lira.

Bu mükellef ilk taksit olan 8 bin 476 lirayı ödediğinde, borçsuzluk yazısı için gerekli olan 10 bin 716 liranın altında kaldığı için bu yazıyı alamayacak. Mükelelfin borcu kayıtlarda 101 bin 716 lira yerine ödenen 8 bin 476 lira düşülerek 93 bin 239 lira olarak görünecek. Mükellef ikinci taksiti de ödediğinde gerekli yüzde 10’luk tutarı aştığı için borçsuzluk yazısını alabilecek.