Bankalarda yeni dönem! Değişti, artık...

Bankalarda mevduat hesabı olan, kredi, kredi kartı kullanan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Bankacılıkta yeni bir dönem başlıyor. 2021 ile birlikte yeni düzenleme hayata geçti. Artık yapılamayacak. Tüm banka müşterilerini ilgilendiren karar 1 Ocak itibarı ile yürürlüğe girerek başladı. Bankalar müşterilerinden isteyemeyecek. Sorumluluk bankalarda olacak. Belirli bir sayının aşılması halinde bankalar engellemede bulunabilecek. Korona virüs salgını nedeni ile bir süre ertelenen düzenleme başladı. Yeni düzenleme ile kimlik doğrulama işlemlerinde yeni kimlik kartları ile PIN numaraları ve biyometrik veriler kullanılacakken, bankalar ise artık müşterilerinin kimlik belgesi üzerinde yer alan bilgiler ile anne kızlık soyadını kimlik doğrulama amacıyla kullanamayacak.

Bankada parası olanları çok yakından ilgilendiren bir düzenleme hayata geçirildi. 1 Ocak itibarı ile başlayan yeni uygulama dijital bankacılık hizmetlerinde büyük değişiklik yarattı..Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından geçtiğimiz yıl mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlük tarihi 1 Temmuz 2020 olarak belirlenen ancak koronavirüs salgının olumsuz etkileri yüzünden bazı maddeleri hariç yürürlük tarihi 1 Ocak 2021 yılına çekilen Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi.

SİL BAŞTAN DEĞİŞTİ

Elektronik bankacılık hizmetleri için bankalar müşterilerine birbirinden bağımsız en az iki bileşenden oluşan bir kimlik doğrulama mekanizması uygulayacak.

ELEKTRONİK KİMLİK KARTLARI KULLANILABİLECEK

Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre; Yeni dönemde kimlik doğrulama işlemleri elektronik kimlikler, PIN numaraları, biyometrik veri veya elektronik imzanın kullanılması şeklinde olacak. Kullanıcılara uygulanacak kimlik doğrulama mekanizmasında kullanılacak bileşenlerin üretim aşamalarından başlayarak kullanıcıya ulaştırılmasına kadar geçen sürecin tamamı boyunca güvenliğini ise bankalar sağlayacak.