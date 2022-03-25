Ticari araca talep büyüyor 

Pandemi nedeniyle artan online ticaret kargo taşımacılığını büyütürken maliyetlerin artmasıyla hem binek hem ticari kullanılabilen araçlara yönelim başladı.

Türkiye toplam araç satışları 2022 ilk iki aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre %14,1 azalarak 87.7 bin adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise sadece %4,5 azalarak 21.1 binler seviyesinde tamamlandı. Hafif ticaride son 10 yıllık ortalamalara bakıldığında iki ayda pazar büyüklüğünün 10 yıl ortalamasının %12 üstünde olduğu görülüyor. Bunun önemli nedenleri arasında i otomobil bulunurluğunun azalması ile hafif ticariye geçiş, BDDK’nın yeni kredi kararları ve kiralama olanaklarının hayata geçmesi olarak sıralanıyor.

Hafif ticaride 175 binler öngörüsü

Birçok hafif ticari araç markasının son 2 yıldır üretim sorunları nedeniyle talebe yanıt veremediğini söyleyen VW Ticari Araç ve Scania Genel Müdürü Tolga Senyücel özellikle filo taleplerine yanıt verilemeyen bir sürecin yaşandığını söyledi. Senyücel şöyle devam etti: “Tedarik sıkıntılarının bu yıl da devam edeceğini öngörmekle birlikte geçen yıllarda karşılanamayan filo taleplerine daha olumlu yanıtlar verebilecek. Bu sayede toplam hafif ticari araç pazarının geçen yılki 175 bin adetler seviyelerde kapanacağını tahmin ediyoruz. Pandemi nedeniyle artan online ticaretin kargo taşımacılığını büyüttüğünü, aynı zamanda KOBİ ve küçük esnaf sayısının yüksek olduğu ülkemizde son dönemlerde artan araç kullanım maliyetleri nedeniyle tüketicilerin hem ticari hem de bireysel kullanıma uygun hafif ticari araçlara yöneldiğini gözlemliyoruz.” Yeni Caddy’nin de içinde bulunduğu segmentin en hızlı büyüdüğünü kaydeden Senyücel,”2021’de bu segment toplam pazar içinde %38,6 idi. Bu yıl %39,1 seviyesine kadar yükseldi” dedi.

Ağır ticari baharı beklemede

Türkiye’de 16 ton üstü ağır ticari araç satışları geçen yılı %63 artışla 26.6 bin adet oldu. Böylece 2019’dan bu yana yükseliş devam etti. Bu yıl pazarın 30 bin adetlere gittiğini kaydeden Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan 2022 ilk 2 ayında satışların %15 civarında düşüşle başladığını belirtti.Turfan şöyle devam etti: “Ocak-Şubat yılın en düşük hacimli ayları olduğundan dolayı, genel pazarın trendini anlayabilmek için bahar aylarını görmemiz gerekiyor.Özellikle tedarik zincirindeki problemlerin devam ettiği ve bulunurluğun oldukça düşük olduğu 2 ay yaşadık. Bu nedenle yılın kalan aylarında pazarın ivmelenerek geçen senenin üzerinde rakamlara ulaşılabileceğini tahmin ediyoruz. İlk 2 ayda çekici segmenti tüm satışların %75’i ile en yüksek pazar payını aldı.Ayrıca 2016-19 yıllarında alınan çekicilerin eskiyerek pazarda değişim yapıldığını gözlemliyoruz. Biz de pazar payımızı %33,4 yükselttik

Yaşlı kamyonlara bakım fırsatı

Renault Trucks 4 yaş ve üstü araçları için yetkili servislerinde yapılacak işlemlerde yüzde 30’a varan servis indirimi sağlayacak. Uygulama uzun yol, yurtiçi nakliye, şehir içi dağıtım, inşaat gibi pek çok uygulamada kullanılan bütün araç modellerini kapsıyor. Dört yaşındaki araçlarda belirlenen kampanya indirimi yüzde 20, beş yaşındaki araçlarda yüzde 25, altı yaş ve üzeri araçlarda ise maksimum yüzde 30 olarak belirlendi. Renault Trucks Türkiye Direktörü Özgür Fırat “Renault Trucks olarak müşterilerimizin sorunsuz ve kesintisiz operasyonlarına devam etmesi, kârlılıklarını arttırmaları ve araçlarının yüksek 2.el değerlerini korumaları için satış sonrası hizmetlerimizde beklentileri karşılayan hatta aşan çözümler sunmaya çalışıyoruz. Ticari araçlar sektöründe yatırım kararlarında satış sonrası hizmetler büyük önem taşıyor. Bu nedenle Türkiye’de gerek gelişen yetkili servis ağımız gerekse hizmetlerimiz ile müşterilerimizi destekliyoruz. Renault Trucks kullanıcılarının yetkili servislerden hizmet alma penetrasyonu her geçen gün artıyor. Yaş Kampanya’mız da kullanıcılarımızın çok tercih ettiği bir uygulama.” dedi.