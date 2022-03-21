Oto kredi stoğu artıyor!

Bireysel ve ticari kredi stoğu 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 37 oranında büyüyerek toplam 4 Trilyon 901 Milyar TL büyüklüğe ulaştı.

Otomotiv kredileri stoğu yüzde 55 oranında artarak 104 Milyar 688 Milyon TL olarak gerçekleşti.2021 yıl sonundaki 104 Milyar 688 Milyon TL’lik kredinin yüzde 23’ünün bireysel otomotiv kredisi olduğunu belirten ALJ Finans CEO’su Betügül Toker “2021 yılında bireysel otomobil kredileri stoğu 24 Milyar 2 Milyon TL, ticari otomobil kredileri stoğu ise 80 Milyar 686 Milyon TL olmak üzere toplam 104 Milyar 688 Milyon TL olarak gerçekleşti. Toplam otomotiv kredileri stoğunun yüzde 36’lık dilimi finansman şirketleri tarafından sağlandı. Bireysel otomotiv kredilerinde ise bu oran yüzde 45 olarak gerçekleşti.” şeklinde değerlendirdi.

İkinci el kredileri



Toker “2021 yılında finansman şirketleri otomotiv kredi stoğu yüzde 38 büyürken bizim kredi stoğumuz yüzde 56 oranında büyüdü. Yeni verilen krediler bazında ise 2021’de yeni kredi üretim hacmimizde bir önceki yıla göre yüzde 64’lük, yeni kredi üretim adedinde ise yüzde 19’luk bir artış yakaladık. Kredi üretim hacmimizin yüzde 60’ı ikinci el araç kredileri için gerçekleşirken yüzde 20’si yeni araç kredileri, yüzde 20’si ise stok finansmanı oldu” dedi.