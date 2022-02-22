Kredi düzenlemesi piyasaya can suyu olacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredisi limitlerinde ve bu taşıtlar için kullanılabilecek kredi oranlarında beklenen değişikliği açıkladı.

BDDK’nın kararı ile birlikte otomotiv kredilerinde kredilendirme oranları ve vadeler ile ilgili değişiklikler uygulamaya alındı. 400 bin TL'lik bir araçta kredi oranı yüzde 70, vade sayısı ise 48 aya çıkarıldı. ALJ Finans CEO’su Betügül Toker yaptığı açıklamada “Otomotiv fiyatları son dönemde dalgalı bir seyir izledi. Bu da otomotiv pazarını yavaşlattı. Özellikle ikinci elde fiyatların düşmesi beklendi. Otomotiv sektöründeki pazar dinamikleri nedeniyle yaşanan fiyat artışları, tedarik sorunu, çip krizi gibi sorunlara rağmen sektör hareketliliği devam etti. Gerçekleştirilen yeni düzenleme ile finans sektöründe mevcut taleplerin yine normal seviyelere geleceğini öngörüyoruz. Finansman şirketleri özelinde ağırlıklı olarak kredilerin otomotiv kredilerinden oluşması nedeniyle yapılan düzenlemeler ile talebin olumlu yönde artacağını düşünüyoruz.” dedi.

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş da kararın piyasaya can suyu olacağını vurguladı. “Karakaş, “Tüketiciler özellikle düşük peşinatla yüksek vade arayışındaydı. 400 bine kadar yapılan düzenlemede 48 ay taksit yüzde 70 peşinatı geldi; bu düzenleme, özellikle en çok satılan segmenti kapsadığı için pazarda ciddi bir ivme yaratacak. Kararla beraber piyasaların hızlanacağını, durgun durumdan hareketli hale geçeceğini söyleyebiliriz. Ancak aynı zamanda kredi faizlerinde yaşanacak muhtemel bir düşüş, arz problemlerinin azalması ve döviz kurunun aşağı yönlü bir seyre dönmesi ile hem ikinci elde hem de sıfır kilometre araç pazarında hedef beklentileri karşılık bulabilir” diye konuştu.

Yeni düzenleme ne getirecek?

Karar kapsamında nihai araç fatura bedeli 400.000 TL ve altında olan araçlar için araç fatura tutarının yüzde 70'i ve 48 aya kadar, 400.001 TL - 800.000 TL arasında olan araçlar için ise fatura tutarının yüzde 50'si ve 36 aya kadar, 800.001 TL – 1.200.000 TL arasında olan araçlar için fatura tutarının yüzde 30'u ve 24 aya kadar, 1.200.001 TL - 2.000.000 TL arasında olan araçlar için ise yüzde 20'si ve 12 aya kadar kredilendirilebilecek.