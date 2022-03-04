TÃ¼rkiye7deki AraÃ§ kiralama sektÃ¶rÃ¼ geÃ§en yÄ±l 60 bin araÃ§ satÄ±n almasÄ±na raÄŸmen sektÃ¶rdeki toplam kiralÄ±k araÃ§ sayÄ±sÄ± 238 binlere geriledi. Â

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TÃ¼m Oto Kiralama KuruluÅŸlarÄ± DerneÄŸi (TOKKDER), geÃ§en seneye iliÅŸkin sektÃ¶r verilerini aÃ§Ä±kladÄ±. Verilere gÃ¶re; operasyonel araÃ§ kiralama sektÃ¶rÃ¼ 2021â€™de 17,2 milyar TLâ€™lik yeni araÃ§ yatÄ±rÄ±mÄ± yaparak 60 bin 300 adet aracÄ± filosuna kattÄ±. SektÃ¶rÃ¼n aktif bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ise 52,2 milyar TL olarak gerÃ§ekleÅŸti. GeÃ§en senenin 4. Ã§eyreÄŸinde, sektÃ¶rÃ¼n kiradaki aktif araÃ§ sayÄ±sÄ± yÄ±lÄ±n 3. Ã§eyreÄŸinin sonuna gÃ¶re yÃ¼zde 1â€™in altÄ±nda azalarak 221 bin 426 adet oldu. Â

Â 238 bin araca gerilediÂ

Â SektÃ¶rÃ¼n toplam araÃ§ sayÄ±sÄ± ise 2020 yÄ±lÄ± sonuna gÃ¶re yÃ¼zde 9,4 azaldÄ± ve 238 bin 200 adede geriledi. Ã–te yandan, operasyonel araÃ§ kiralama sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n filosundaki hafif ticari araÃ§ payÄ±nÄ±n yÃ¼zde 5,3â€™e, elektrikli ve hibrit araÃ§larÄ±n payÄ±nÄ±n ise yÃ¼zde 6,5â€™e Ã§Ä±kmasÄ± raporun dikkat Ã§eken detaylarÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±. Â

Â Hafif ticari araÃ§lar yÃ¼kseldiÂ

Â Rapora gÃ¶re, Renault yÃ¼zde 22,9 pay ile TÃ¼rkiye operasyonel araÃ§ kiralama sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n en Ã§ok tercih edilen markasÄ± olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Renaultâ€™yu yÃ¼zde 14,9 ile Fiat, yÃ¼zde 10,7 ile Ford ve yÃ¼zde 10,6 ile Volkswagen takip etti. Bu dÃ¶nemde, sektÃ¶rÃ¼n araÃ§ parkÄ±nÄ±n yÃ¼zde 50,4â€™Ã¼ kompakt sÄ±nÄ±f araÃ§lardan oluÅŸurken, kÃ¼Ã§Ã¼k sÄ±nÄ±f araÃ§lar yÃ¼zde 26,8 ve Ã¼st-orta sÄ±nÄ±f araÃ§lar yÃ¼zde 17,5 pay aldÄ±. Â

Â Dizel Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ devamÂ

Â 2018 yÄ±lÄ± sonunda operasyonel araÃ§ kiralama sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n filosundaki payÄ± yÃ¼zde 2,9 olan hafif ticari araÃ§larÄ±n payÄ± ise 2021 yÄ±lÄ± sonunda yÃ¼zde 5,3â€™e yÃ¼kseldi. DiÄŸer yandan, sektÃ¶rÃ¼n araÃ§ parkÄ±nda yer alan hibrit ve elektrikli araÃ§larÄ±n payÄ±nÄ±n hÄ±zla artmaya devam etmesi de dikkatleri Ã§ekti. Bu kapsamda; sektÃ¶rÃ¼n araÃ§ parkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yÃ¼zde 72 ile dizel yakÄ±tlÄ± araÃ§lar oluÅŸturmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, benzinli araÃ§larÄ±n payÄ± yÃ¼zde 21,4â€™e Ã§Ä±ktÄ±. Hibrit ve elektrikli araÃ§larÄ±n payÄ± ise yÃ¼zde 6,5â€™e ulaÅŸtÄ±.Â

Â Sedan araÃ§larÄ±n payÄ± yÃ¼zde 66,7 Â

Â Rapora gÃ¶re 2021 yÄ±lÄ± sonunda operasyonel kiralama sektÃ¶rÃ¼ndeki gÃ¶vde tipine gÃ¶re araÃ§ oranlarÄ±nda sedan birinciliÄŸi devam etti. Bu kapsamda, sedan gÃ¶vde tipine sahip araÃ§lar yÃ¼zde 66,7 ile birinci sÄ±rada yer alÄ±rken, hatchback gÃ¶vde tipine sahip araÃ§lar yÃ¼zde 18,6 ile ikinci sÄ±rada geldi. SUV araÃ§lar ise yÃ¼zde 6,8 ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer aldÄ±. Bu araÃ§larÄ± yÃ¼zde 1,9 ile station wagon gÃ¶vde tipine sahip araÃ§lar takip etti. Rapora gÃ¶re, sektÃ¶rÃ¼n toplam araÃ§ parkÄ±ndaki araÃ§larÄ±n yÃ¼zde 70,4â€™Ã¼nÃ¼ otomatik vitese sahip araÃ§lar oluÅŸtururken, manuel vitesli araÃ§larÄ±n payÄ± yÃ¼zde 29,6 olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â

Â SÃ¶zleÅŸmeler 30-42 ay sÃ¼reliÂ

Â SektÃ¶rdeki kiralama sÃ¼relerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise TÃ¼rkiyeâ€™deki operasyonel kiralamalarÄ±n yÃ¼zde 47,7â€™sini 30-42 ay sÃ¼reli sÃ¶zleÅŸmelerin oluÅŸturduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bu sÃ¶zleÅŸmelerden sonra en Ã§ok tercih edilen operasyonel kiralama sÃ¼resi yÃ¼zde 20,2 ile 43 ay ve Ã¼zeri sÃ¶zleÅŸmeler olurken, 18-30 aylÄ±k sÃ¶zleÅŸmeler yÃ¼zde 16,8 oranÄ±nda tercih edildi. 18 ayÄ±n altÄ±ndaki kiralama sÃ¶zleÅŸmeleri ise kontratlarÄ±n yÃ¼zde 15,3â€™Ã¼nÃ¼ kapsadÄ±Â