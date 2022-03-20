Kiralama “ticari” ile büyüme yolunda

Uzun dönem kiralamada ticari araç payının orta vadede yüzde 25’e yükselmesi bekleniyor.

Mevzuatta yapılan değişikliklerin ardından ticari araçların uzun dönem kiralama araç parkı içindeki payının artması öngörülüyor. Uzun dönem kiralamada ticari araç payının 3-4 yıl içinde yüzde 25’e yükselmesinin beklendiğini vurgulayan TOKKDER (Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği) Başkanı İnan Ekici, “Engeller büyük ölçüde kalktı. Tek bir araç olsa bile kiralanabiliyor artık. Hızlı bir artış trendine girdik” dedi.

Yüzde 3 büyüme beklentisi

Uzun dönem kiralama sektörünün araç parkındaki hafif ticari araç payının geçen yıl yüzde 5’i aştığını belirten Ekici sektörünün araç parkının geçen yılı yaklaşık yüzde 10 daralma ile 238 binde tamamladığını hatırlattı. Ekici bu yıl ise tedarik sorunu, ekonomik araç bulunurluğunun azalması, artan araç ve fonlama maliyetleri gibi nedenlerle sektörün araç parkının sınırlı bir büyüme ile 245 bin adede ulaşmasının beklendiğini söyledi. Büyümenin önemli kısmının ticari araçlardan oluşması beklenirken sektör 8 bin TL olan aylık kira gider tavanının güncellenmesini bekliyor.

Günlük kiralamada artış beklentisi

Ekici, bu yıl turizmde beklenen hareketliliğin günlük araç kiralamada yüzde 30’a yakın büyüme olarak yansıyabileceğini açıkladı. Ukrayna’da süren savaşın uzaması halinde büyümenin yüzde 20’lere düşebileceğini kaydeden Ekici geçen yıl günlük araç kiralama parkının 35 bin adetlerde olduğunu 2022’de 40 bin adetler seviyesine çıkabileceğini belirtti.En çok tercih edilenler. TOKKDER raporuna göre 2021 sonu itibarıyla Renault yüzde 22,9 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 14,9 ile Fiat, yüzde 10,7 ile Ford ve yüzde 10,6 ile VW takip etti. Araç parkının yüzde 50,4’ü kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26,8 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 17,5 pay aldı. 2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 2,9 olan hafif ticari araçların payı ise 2021 yılı sonunda yüzde 5,3’e yükseldi. Sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 72 ile dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 21,4’e çıktı. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 6,5’e ulaştı. Sektördeki sedan gövde tipi araçların payı yüzde 66,7 oldu.

2.el araçlar direkt tüketiciye

Öte yandan kiralama firmalarının yatırımlarını artıyor. Geçen yıl net karını yüzde 232 artıran Escar 2022’de yeni yatırımlara yöneldi. Firmanın Genel Müdürü Nora Karakaş ,”Bir teknoloji startup yatırımı planlamaktayız. “varmıarttıran.com” online platformumuzu daha da geliştiriyoruz. Biz Escar olarak bugüne kadar kendi 2.el araçlarımızı web sitemiz üzerinden genelde galerilere satıyorduk. Bundan sonrası için planladığımız C2C (tüketiciden tüketiciye) modeli ile aracını satmak isteyen kişilerden araçlarını en iyi fiyatla satın alarak yine web sitemiz üzerinden ihaleyle en güvenli sekilde nihai kullanıcıya satacağımız bir iş kolu planlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin her noktasına ekspertiz merkezleri kuruyoruz” dedi.