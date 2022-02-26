Elektrikli araç satışları doludizgin

Globalde elektrikli ve plug-in hibrit araç satışları 2021’de çip krizi ve pandemiye rağmen yüzde 108 artışla 6.75 milyon adede ulaştı. Tüm markalar fosil yakıtlardan çıkıp “ elektrifikasyona” yöneliyor

Küresel yüzde 100 elektrikli ve plug-in hibrit satışları 2021’de çip krizi ve pandemiye rağmen yüzde 108 artışla 6.75 milyon adede ulaştı. Elektrikli binek otomobil, hafif ticari ve küçük kamyonların pazar payı yüzde 4.2’den yüzde 8.3’e çıktı. Covid-19 öncesinde 2018’de elektriklilerin payı yüzde 2.5 düzeyindeydi. 2020’de satışların yüzde 71’ini tam elektrikliler oluştururken, yüzde 29’u şarjlı hibritlerden meydana geldi. 2020’de Avrupa’ya geçilen Çin yeniden liderliğe yükseldi.

Çin’de elektrikli satışları teşviklerin etkisiyle yüzde 155 artarak 3.4 milyon adet olarak gerçekleşti. Avrupa’da pazar yüzde 66 büyüdü, 2.3 milyon oldu. K. Amerika’da da satışlar yüzde 96 artışla 735 bin adede ulaştı. Avrupa’da; Almanya 390 bin adet, Fransa 315 bin adet, İngiltere 326 bin adetle öne çıktı

Hibrit satışları dizeli geçti

Avrupa’da elektrikli otomobillerin yükselişi devam ediyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin verilerine göre, 2021 yılında satılan araçların yüzde 19.6’sı hibrit olurken, yüzde 9.1’i tam elektrikli ve yüzde 8.9’u plug-in hibrit olarak gerçekleşti. Benzinli ve dizel motora sahip araçların satışı düşse de toplam satışlarındaki payı yaklaşık yüzde 60 oldu. Benzinlilerin payı yüzde 40, dizellerin payı yüzde 19.6 olarak kayıtlara geçti. Yüzde 100 elektrikli araç pazarı da önceki yıla göre yüzde 63 büyüdü. 2020’de 538 bin tam elektrikli satılırken 2021’de bu sayı 878 bin adedi geçti. Pazar payı 3.7 puan artışla yüzde 9.1'e tırmandı. Global üreticiler bu yıl da birçok yeni hibrit ve elektrikli modeli pazara süreceğinden çevreci araçların oranlarının daha da artması bekleniyor.

Türkiye'de durum

Türkiye’de dizel 20’nin altına düştü Türkiye’de otomobil satışları 2021’de 561.8 bin adet oldu. Benzinli otomobil satışları 373.6 bin adetle yüzde 66,5 pay, dizeller 110.5 bin adetle 19,7 pay aldılar. Hibritler yüzde 8,8 pay, otogazlılar yüzde 4,5 paya sahip oldular. 2.846 adet tam elektrikli otomobil satışı gerçekleşirken önümüzdeki dönemde yerli elektrikli otomobil TOGG’un devreye girmesi ve şarj altyapısının genişlemesiyle bu araçların satışlarının katlanması öngörülüyor.

2030’a kadar etkili olacak

Öte yandan 2030 yılında dünya genelinde binek araçların halen yüzde 80’inden fazlası hala içten yanmalı bir motora sahip olması öngörülüyor Delphi Technologies Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu tahminlere göre 2030’da dünya genelinde binek araçların yüzde 80’inden fazlası hala içten yanmalı bir motora sahip olacağını söyledi. Bunların büyük bölümünün benzinli olacağını kaydeden Dumanoğlu şu bilgileri veriyor:

“Benzinli motorların artan sayıda bir bölümü GDi yani Gasoline Direct Injection teknolojili olacak. Delphi Technologies’in GDi sistemi, tüketici için önemli şikâyet unsuru olan CO2 emisyonlarını önemli oranda azaltıyor ve gürültü seviyesini düşürüyor. Sistem Audi, Citroën, Opel, Peugeot ve VW dahil olmak üzere birçok markanın çok sayıda aracında kullanılıyor. Yurtdışı ve Türkiye pazarlarında GDI’li araç sayısı yıldan yıla büyümekte.”