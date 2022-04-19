Doğru lastik seçimi maliyetleri azaltıyor

Lastikler, aracın yakıt tüketiminde yüzde 20- 30 oranında bir etkiye sahip olduğu için enerji tasarrufu sağlayan lastiklerin seçilmesi, doğrudan yakıt maliyetlerini azaltıyor.

Enerji verimliliği ve düşük karbondioksit emisyonunun yanı sıra artan maliyetler de sürücülerin yakıt tüketimini azaltma konusunda daha bilinçli olmasına neden oluyor. Uluslararası Enerji Ajansına göre; otoyollarda hız sınırlarını 10 km/saniye azaltmak, özel araçlarda ve özellikle yük kamyonlarında fazla ağırlığı azaltmak ve aniden hızlanmamak gibi ‘eko-sürüş’ olarak adlandırılan yöntemlerle daha verimli bir sürüş sağlanabilir. Continental’in 2020 yılında binden fazla sürücü ile geleceğin lastiği üzerine yaptığı araştırmanın sonuçları da, sürücülerin yüzde 40’tan fazlası için en önemli konunun lastiklerin daha fazla yakıt tasarrufu sağlaması olduğunu ortaya koyuyor. Ulaşımda maliyetlerin gittikçe arttığı günümüzde tasarruf yapmak için uzmanlar çeşitli yöntemler öneriyor. Bunlardan biri de lastik seçimi. Lastikler döndükçe yol yüzeyine yakınlaşıp uzaklaşarak enerji kaybına neden oluyor. Enerji kaybının miktarı lastiğin yuvarlanma direnci ile doğru orantıl. Düşük yuvarlanma direncine sahip lastiklerin enerji verimliliği en yüksek seviyede.. Bu da aracı hareket ettirmek için daha az güç ve dolayısıyla daha az yakıt ihtiyacı demek.

Çevre bilinci etkisi

Çevre bilinciyle trafiğe çıkmanın yakıt tüketimini önemli ölçüde azalttığını kaydeden Continental uzmanları lastiklerinizin basıncının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor. Uzlanlardüşük basıncın yakıt tüketimini artıran ve fren performansını etkileyen faktörlerden birisi olduğunu belirtiyorlar. Conti uzmanları şu tavsiyelerde bulunuyor:“Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir mesafe bırakın. Lastiklerde, özellikle ön lastiklerin kenarlarında, düzensiz aşınma işaretlerini kontrol edin. Düzensiz aşınma, yakıt tüketimini artırabilecek ve lastiklerinizin daha hızlı aşınmasına neden olabilecek bir rot balans veya süspansiyon sorununa işaret edebilir. Ani hızlanma ve frenden kaçının. Bu durum bu hem yakıt tüketimini artırır hem de lastiklerin aşınmasına neden olur. Araç üreticilerinin bakım tavsiyelerine mutlaka uyun.Fazladan ağırlık da yakıt tüketimini artırır. Gerekli olmayan eşyaları aracınızda bulundurmayın. Mevsim geçişlerinde lastik değiştirmek de hayati önem taşıyor. Yaz mevsiminde kış lastiği ile yola çıkıldığında lastikler aşırı ısınma nedeni ile çabuk yıpranıyor ve yol tutuşu da zayıf oluyor. Ayrıca yakıt tüketimini de artırıyor.”