Bayilerin yüzde 23’ü markalarından “memnun” değil

Türkiye’de yetkili satıcıların yüzde 52’sinin, bayiliğini yaptıkları markalardan memnun olduğu, yüzde 23’lük bölümünün ise memnun olmadığı ortaya çıktı.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından yaptırılan “Yetkili Satıcı Memnuniyet” araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya; 20 farklı otomobil markasını Türkiye’nin tüm bölgelerinde yetkili satıcı olarak temsil eden 202 şirketin sahibi, ortağı ve profesyonel yöneticisi katıldı. Araştırma sonucunda yetkili satıcıların yüzde 52’sinin, bayiliğini yaptıkları markalardan memnun olduğu, yüzde 23’lük bölümünün ise memnun olmadığı ortaya çıktı. Yetkili satıcıların yüzde 17’sinin, otomotiv sektörünün bugünkü mevcut durumundan memnun olduğu, yüzde 41’lik bölümünün ise memnun olmadığı da araştırma sonuçlarına yansıdı.

Aynı markaya devam

OYDER Başkanı Turgay Mersin etkili satıcıların, markaları ile olan ilişkilerinde, profesyonellik ve sürdürülebilirlik kavramlarına da çok önem verdiklerini kaydederek “Tüketiciye sunulan hizmetin kaynağında marka ile olan ilişkinin sağlıklı olmasının çok değerli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, OYDER olarak bu araştırmayı her yıl yenileyerek gelişmeleri takip etmeyi ve sektöre yol gösterecek bir rehber olmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.Araştırmada bayilere sorulan bir başka soru ise gelecekte aynı markayla çalışmaya devam edip etmeyeceği yönünde oldu. Yetkili satıcıların yüzde 75’i gelecekte aynı markayla devam etmeyi düşünürken, yüzde 14’lik bir kesim ise devam etme konusunda olumsuz görüş bildirdi.

Yeni nesil sektörü karlı bulmuyor

Yapılan araştırmada sektörün gelecekte daha iyi olması eğilimine bakıldığında ise, yetkili satıcıların yüzde 26’sı sektörün daha iyi olacağını belirtirken, yüzde 44’ü daha iyi olmayacağını belirtti. Yetkili satıcıların yüzde 40’ı, gelecek neslin, sektörü karlı bulmadığını, mevcut durumu koruyup, farklı sektörlere de yönelmeye sıcak baktığını düşünüyor. Bayilerin yüzde 32’si sektörü karlı bulduklarını ve bu alanda yatırıma devam etmeyi planladıklarını, yüzde 21’i ise karlı bulmakla birlikte yeni yatırıma sıcak bakmadıkları yönünde söylemde bulunuyor. Bunlar arasında sadece yüzde 3’lük bir kesim sektörü karlı bulmadıklarını ve sektörden ayrılıp farklı sektörlere geçmeyi düşündüğünü belirtiyor.

“Online bayilik 5-10 yıl içinde”



Yetkili satıcıların yüzde 24’ü, online bayiliklerin ülkemizde 5 yıl içinde yaygınlaşacağını düşünürken, yüzde 42’si 5-10 yıl içinde, yüzde 26’sı ise 10 yıldan uzun bir süre içinde yer alacağını düşünüyor. Hayata geçeceğinden emin değilim diyenlerin oranı ise yüzde 7. Markalardan teklif ve destek gelmesi durumunda yetkili satıcıların yüzde 46’sı, online bayiliği tercih edeceğini yansıtırken, tercih etmeyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 23.

“Satışlar artacak”

Yetkili satıcıların yüzde 82’si, Türkiye’deki otomobil satışlarının gelecekte dünyaya oranla daha çok artacağını ancak sektör karlılığının ise daha düşük olacağını düşünüyor. Karlılık konusunu da değerlendiren yetkili satıcıların yüzde 49’u karlılığın azalacağını öngörürken, yüzde 36’sı aynı kalacağını, yüzde 16’sı ise artacağını kaydediyor.Yetkili satıcıların büyük çoğunluğu, dizel ve benzinli motorların ortalama 15 yıldan daha uzun bir sürede satıştan kalkacağını düşünüyor. Yüzde 7’lik bir kesim ise geleneksel motorların satıştan hiç kalkmayacağı görüşünü taşıyor.Katılımcıların yüzde 23’ü internete bağlı sürüş teknolojilerinin ülkemizde 5 yıl içinde yaygınlaşacağını düşünürken, yüzde 33’ü 5-10 yıl içinde, yüzde 37’si ise 10 yıldan daha uzun bir süre içinde hayatta yer alacağı fikrini taşıyor. Bayilerin yüzde 11’i, otonom araçların ülkemizde 5 yıl içinde yer alacağını öngörürken, yüzde 31’i 5-10 yıl içinde, yüzde 47’si ise 10 yıldan uzun bir süre içinde yer almasını beklediklerini dile getiriyor.