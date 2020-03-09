Zümrüdü Anka kuşu efsanesi nedir? Anka kuşu hikayesi ve masalı

Zümrüd-ü Anka kuşu günümüzde daha çok efsanevi özellikleri bilinir durumdadır. Efsanevi bir varlık olan Anka kuşu, Türk Kültürü ve Arap kültürü başta olmak üzere pek çok farklı kültürde kendisine yer bulmayı başarmıştır.

Anka Kuşu Nedir?

Anka kuşu nedir konusuna merak duyanlar için somut bir tanım bulmak hiç de kolay olmayacaktır. Çünkü Anka kuşu efsanesinin geçmişi eski mitolojilere dayanmakta olup günümüze kadar uzanmaktadır.

Bazı inanışlara göre Anka kuşu yeniden diriliş ve var oluşu simgelemektedir. Bu yönüyle de hem efsanevi hem de son derece gizemli bir varlık olma özelliği barındırmaktadır. Söz konusu varlık ayrıca kuşların babası ve lideri olarak tanımlanmaktadır. Anka kuşu efsanesi pek çok masal, hikaye ve birçok sanat eserine konu olmuş durumdadır.

Zümrüdü Anka Kuşu Efsanesi Nedir?

Efsanevi zümrüdü Anka kuşu, eski Yuna mitolojisinde kalın tüylü ve kartaldan biraz küçük bir kuş türü olarak tanımlanmıştır. Bu kuşun çok uzun bir ömre sahip olduğu ve herkesin görme imkanına eremediği bir niteliğe sahip olduğuna inanılır. Bu doğrultuda küllerinden doğan Anka kuşu hikayesi günümüze kadar yaşatılmış durumdadır.

Anka kuşu özellikle de sanatsal nitelikteki figürlere ve farklı hikayelere konu olmuş durumdadır. Efsaneye göre ölümünün yaklaştığının farkına varan Anka kuşu kendisi için kuru dallardan yuva yapmıştır. Yuvasını tamamlayan Anka kuşu yuvasına girer ve ölüm zamanın gelmesini beklemeye başlar.

Efsaneye göre Anka kuşu, yuvasında yanarak ölür. Gerçekleşen ölümünün ardından bu varlık küllerinden yeniden Anka yavrusu olarak dünyaya gelir. Bu yönüyle efsanevi zümrüdü Anka kuşu dini yönden yeniden doğuşu simgeler.

Anka Kuşu Hikayesi

Anka kuşu ile alakalı olduğu bilinmekte olan ve günümüze kadar yaşamayı başarmış durumda pek çok efsane ve hikayenin varlığı söz konusudur. Anlatılan bir hikayeye göre Anka kuşu bilgi ağacında yaşamaktadır.

Anka kuşu çok bilge ve kültürlü bir kuş olarak herkes tarafından büyük bir saygı görmektedir. Hikayeye göre özellikle de kuşlar aleminde yolunda gitmeyen her şeyin çözümünü Anka kuşu bulabilirmiş.

Günlerden bir gün Anka kuşu ortadan kayboluverir ve diğer kuşların hepsi onu aramak için yollara düşer. Sonrasında ise Anka kuşunun Kaf dağının ardında olduğu anlaşılır. Ancak Anka'nın bulunduğu Kaf dağına ulaşmak için çok sayıda zorlu vadiyi aşmak gerekir.

Aşılması gereken bu son derece zorlu vadiler ise; aşk, istek, marifet, hayret, tevhid ve yokluk vadileri olarak tanımlanmaktadır. Anka kuşunu bulmak için yollara düşen kuşlar bu vadileri aşmakta güçlük çeker ve bunun neticesi olarak birer birer dökülerek Anka kuşuna ulaşmak için çaba göstermekten vazgeçerler.

Anka'yı bulmak için yollara düşen bu kuşların içerisinde sadece 30 kuş Kaf dağına ulaşabilmeyi başarır.

Anka Kuşu Masalı

Zümrüdü Anka kuşu masalından çıkarılacak olan ana fikir, neyi arıyor isen sen, O’sundur. Mevlana’nın söylemiş olduğu bu söz, Anka kuşundan alınacak dersi dile getirmektedir. İran kültüründe Simurg kuşların hükümdarı olup bu kuş ve Anka kuşunun tam da kendisidir.

Anka kuşunun Türk kültüründeki ismi ise Zümrüd-ü Anka olarak bilinmektedir. Küllerinden doğduğuna inanılan Anka kuşu masalına dair çok fazla rivayetin varlığı söz konusudur. Anka kuşu masalına dair bu rivayetlerden alınmasının gerekliliği olan son derece önemli derslerin varlığı söz konusudur.

Anka kuşu masalı, sabırlı olmanın, çaba göstermenin, emek sarf etmenin önemini vurgulamaktadır. Bu doğrultuda kişinin kendi Anka kuşunu kendisinin yaratmasının önemi ifade eder.