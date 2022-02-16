Yatsı namazı kılınışı - Yatsı namazı kaç rekat? Nasıl kılınır ve vakitleri

Her Müslümanın beş vakit namazını vaktinde ve İslam dininde belirtildiği şekilde kılması esastır. Namaz kılarken sünnete de riayet edilmelidir. Abdest almanın usulleri, farz namazlar ve kılınışları her Müslümanın mutlaka bilmesi gereken konu başlıklarıdır.

Yatsı Namazı Vakti

Yatsı namazı vakti, şafağın kaybolmasından yani akşam namaz vaktinin çıkmasından itibaren başlar. İkinci fecrin doğmasına kadar gece yarısı sona ermektedir. Bir diğer deyişle, yatsı namazının kılınma vakti; şafağın kaybolması ile başlayıp, imsak vakti ile sona erer. Namaz belli vakitlerde farz kılınmış bir ibadettir. Allahü teala, Nisa Suresinin 103. ayetinde namazın belli vakitlere tayin edilmiş bir ibadet olduğunu buyurur.

Yatsı Namazı Kaç Rekattır?

Yatsı namazı, dört rekat sünnet, dört rekat farz, iki rekat son sünnet ve üç rekat vacip olan Vitir namazı ile toplam on üç rekat kılınır.

Yatsı Namazının Önemi

Yatsı namazını; camiye, cemaate gidemeyenlerin gecenin üçte birine kadar ertelemeleri müstehabdır. Özürsüz olarak gecenin yarısından sonrasına kadar ertelemek ise mekruhtur. Peygamberimiz (S.A.V.) efendimiz şöyle buyurmaktadır: " Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını da cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir."

Yatsı Namazının Fazileti

Yatsı namazı kılan bir Müslümanın, kötülüklerden uzaklaşacağı bildirilmektedir. Yatsı namazı ile ilgili Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed ( S.A.V.) efendimizin söylediği bir hadiste " Münafık kimseye sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen başka bir namaz yoktur. Eğer bu iki namazın faziletini bilseler sürünerek de olsa camiye cemaate gelirler. " buyurmaktadır. Başka bir hadisinde " Yatsı ve sabah namazına münafıklar devam edemez " buyurmuştur. Hadislerden ve ayetlerden zor ibadetlerin sevabı ve faziletinin çok olacağı anlaşılmaktadır.

Allahü teala, hiç kimseden yapamayacağı bir şey istememektedir. İman edenlerin imanının taklit mi yoksa hakiki mi olduğunu görmek için Yüce Allah onları sınamaktadır Yatsı namazı da bunlardan biridir.

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır?

İlk olarak dört rekat ilk sünnet kılınır. Namaza başlarken niyet edilir. Niyet ederken " Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya " denilir. Allahuekber denilerek iftihah tekbiri alınır. Eller bağlanır ve namaza başlanır. Erkekler göbek altında sağ elini sol elinin üzerine bağlar. Bayanlar ise göğüs üzerinde sağ elini sol elinin üzerine koyarlar.

İlk dört rekat sünnetinin kılınışı:

- Sübhaneke okunur.

- Euzü Besmele çekilir.

- Fatiha Suresi okunur.

- İstenilen namaz suresi okunur.

- Allahuekber diyerek Rükuya eğilinir.

- Rükuda üç defa " Sübhane Rabbiyel Azim " denilir.

- Rükudan doğrulurken " Semi Allahü Limen Hamideh " denilerek tam dik duruşa geçilir. Tam dik duruşta " Rabbena Lekel Hamd " denir.

- Allahuekber denilerek 2 defa secde yapılır.

- Secdede ise 3 kere " Sübhane Rabbiyel Ala " denilir. Allahuekber diyerek kıyama geçilir. Yani ayağa kalkılır ve 2. rekata başlanır.

2. Rekatta :

- Besmele

- Fatiha

- Bir sure

- Rüku

- Secde ( 2 defa )

- İlk oturuş

- Ettehiyyatü

- Allahümme Salli ve Barik duaları okunur.

3. Rekatta :

- Sübhaneke

- Euzü Besmele

- Fatiha

- Bir sure

- Rüku

- Secde ( 2 defa )

4. Rekatta :

- Besmele

- Fatiha Suresi

- Bir sure

- Rüku

- Secde ( 2 defa )

- Son oturuş

- Ettehiyyatü

- Allahümme Salli ve Barik

- Rabbena duaları okunur.

- Selam verilir.

Dört Rekat Farzının Kılınışı :

1. Rekatta :

- Tekbir

- Sübhaneke

- Euzü Besmele

- Fatiha

- Bir sure

- Rüku

- Secde ( 2 defa )

2. Rekatta

- Besmele

- Fatiha

- Bir sure

- Rüku

- Secde ( 2 defa )

- İlk Oturuş

- Ettehiyyatü

3. Rekatta

- Besmele

- Fatiha

- Rüku

- Secde ( 2 defa )

4. Rekatta:

- Besmele

- Fatiha

- Rüku

- Secde ( 2 defa )

- Son oturuş

- Ettehiyyatü

- Allahümme Salli ve Barik

- Rabbena duaları okunur.

- Selam verilir.

İki Rekat Son Sünnetinin Kılınışı:

1. Rekatta :

- Tekbir

- Sübhaneke

- Euzü Besmele

- Fatiha

- Bir sure

- Rüku

- Secde ( 2 defa )

2. Rekatta

- Besmele

- Fatiha

- Bir sure

- Rüku

- Secde ( 2 defa )

- Son Oturuş

- Ettehiyyatü

- Allahümme Salli ve Barik

- Rabbena duaları okunur.

- Selam verilir.

Vitir namazı yatsı namazından sonra kılınan, vacip namaz grubundan bir namazdır. Aslında vitir namazı, yatsı namazından ayrı bir namazdır ancak, çoğunlukla yatsı namazının ardı sıra kılınmaktadır.

Vitir Namazının Kılınışı :

3 Rekat Vitir;

1. Rekatta

- Tekbir

- Sübhaneke

- Euzü Besmele

- Fatiha

- Bir sure

- Rüku

- Secde ( 2 defa )

2. Rekatta

- Besmele

- Fatiha

- Bir sure

- Rüku

- Secde ( 2 defa )

- İlk Oturuş

- Ettehiyyatü

Tekrar ayağa kalkılır.

3. Rekatta

- Besmele

- Fatiha

- Bir sure

- Ara Tekbir

- Kunut Duaları

- Rüku

- Secde ( 2 defa )

- Son oturuş

- Ettehiyyatü

- Allahümme Salli ve Alalhümme Barik duaları

- Rabbena duaları okunur.

- Selam verilir.