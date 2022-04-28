Yasemin Gündoğan bulundu mu? Almanya’da 8.2 milyon euroluk soygun yapan Yasemin Gündoğan kimdir, nereli?

Almanya’nın Bremen kentinde, geçen yıl 21 Mayıs günü çalıştığı Loomis isimli para taşıma şirketini soyan ve 8.2 milyon Euro ile kaçan 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan hakkındaki sır perdesi aralanıyor. Peki, Yasemin Gündoğan bulundu mu?

Yasemin Gündoğan bulundu mu?

Yasemin Gündoğan halen bulunamadı.

Yasemin Gündoğan olayı nedir, kimdir?

Alman Die Welt’in haberine göre, Gündoğan’ın soygunda yardım eden arkadaşları ile Ege’de havuzlu bir villada kaldığı aktarılırken, Yasemin’in, paraları çalmak için bir Alman çalışanla flört ettiği iddia edildi.

Para taşıma şirketinde çalışan Yasemin'in paraları aldıktan sonra Türkiye'ye kaçtığı, hırsızlığa yardım eden iki Türk arkadaşıyla Ege'ye geldiği ve havuzlu bir villada kaldığını Die Welt gazetesi yazdı.

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre, Yasemin Gündoğan'la ilişkisi olan 41 yaşındaki Henning B. isimli Alman vatandaşının yardımıyla paraları çöp arabasıyla şirketten çıkardı. Ardından ise Başkent Berlin’den kiralanan ve daha sonra sahte plaka takılan minibüse yükleyerek kaçtığı bilgisi yer aldı.

Die Welt'in haberine göre, Yasemin paraları Türkiye'ye getirdi bunun için de Büşra S.‘nin (24) ve Büşra'nın arkadaşı Yiğit T. yardımcı oldu.

Büşra S.'nin telefon görüşmelerindeki şüpheli tavırları dikkat çekerken Yasemin Gündoğan'ın Ege kıyılarında lük bir hayat sürmesinin ardından izini kaybettirdiği yazıldı. Büşra S. ise Almanya'ya geri döndüğü sırada polise yakalandı ve 6 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

8,2 milyon euroluk hırsızlıktan dolayı yargılanan tek kişinin Büşra olduğunu belirten Alman gazetesi, Almanya’nın Gündoğan için Interpol aracılığıyla arama kararı çıkarttığının altını çizdi.

YASEMİN GÜNDOĞAN NERELİ?

Yasemin Gündoğan'ın dedelerinin Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşadığı belirtiliyor.