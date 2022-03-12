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    Yalaka kararı! Yargıtay noktayı koydu...

    Gittiği kamu kurumunda memurlara yönelik, ‘Sizler yalakasınız’ ifadesini kullanan vatandaşa Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından bozuldu.

    12.03.2022 - 10:52 | | İHA
    Yalaka kararı! Yargıtay noktayı koydu...

    Yargıtay'dan çok önemli yalaka kararı. Bir iş için gittiği devlet kurumunda memurlara öfkelenen vatandaş, ‘Sizler yalakasınız’ dedi. Sinirlerini hakim olamayan vatandaş, memurları tehdit etti. Memurların şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan öfkeli vatandaş ‘Tehdit ve hakaret suçlamasıyla Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.Sanık, ‘Tehdit’ suçundan, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, ‘Yalaka’ sözü sebebiyle hakaret suçundan da mahkum edildi. Sanık avukatının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 4. Ceza Dairesi ‘Tehdit’ suçundan verilen cezayı onadı.Yüksek Mahkeme, ‘Hakaret’ suçundan verilen mahkumiyet kararını ise bozdu. Oy birliği ile alınan kararda şöyle denildi: “Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir.

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    Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Olay günü sanıkların müştekilere söylediği kabul edilen '’Sizler yalakasınız' şeklindeki sözlerin, muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.”

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