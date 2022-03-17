Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen devriye görevinde 1 şüphelinin üzerinde 0,7 gram, durdurulan bir araç içerisindeki 4 şahıs üzerinde ise 2,4 gram metamfetamin ele geçirildi. Çalışmalarda gözaltına alınan 5 şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor.