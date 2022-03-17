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    Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

    Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

    17.03.2022 - 11:01 | | İHA
    Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

    Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen devriye görevinde 1 şüphelinin üzerinde 0,7 gram, durdurulan bir araç içerisindeki 4 şahıs üzerinde ise 2,4 gram metamfetamin ele geçirildi. Çalışmalarda gözaltına alınan 5 şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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