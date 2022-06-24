Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu. Ustaosmanoğlu, dün gece 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu'nun naaşı, gece hastaneden alınarak Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan evine götürüldü. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini alan sevenleri gece saatlerinden itibaren Ustaosmanoğlu'nun evine akın etti.

Gelenler nedeniyle eve çıkan sokaklar araçlarla dolup taştı. Sokaklar araç trafiğine kapatılırken, Ustaosmanoğlu'nun sevenleri sabah saatlerine kadar evin önünde bekledi.

CENAZEYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Ustaosmanoğlu, cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Fatih Camii'ndeki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Sevgili kardeşlerim bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Ben Hoca Efendi Hazretlerini 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim. Cuma namazlarında camiye gelip orada kendisiyle bir araya gelirdik. Bir ömür bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hoca efendi hazretlerinin bu mücadelede de farz, sünnet, bunlardan zerre karar tavizinin olmadığını biliyoruz. Son dönemlerinde gerçekten çok çile geçti ve bugün Hakk'a uğurluyoruz, yaş 93. Kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da sevgili habibine komşu olacağını da biliyoruz. Bu vesileyle tezkiye yapıldı. Tekrar ruhu için El-Fatiha...

CENAZEDE TABUTUN ÜZERİNDEKİ SİYAH ÖRTÜNÜN ANLAMI NE?

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazında tabutun üzerinde yer alan siyah örtü dikkat çekti.

İşte görüntülerde yer alıp merak edilen siyah örtünün anlamı: Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin örtüsü her yıl yenilenir. Kabe'nin içi de dışı da gül suyuyla temizlenir ve yeni Kabe örtüsü örtülür. Tabutun üzerindeki siyah örtü de Kabe'den gelen örtü.

TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye'mizin muhterem isimlerinden birisi olan, manevi haslet ve hizmetleriyle öncü ve örnek vasfını hayatı boyunca muhafaza eden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye vefatından dolayı Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. Yetiştirdiği Kur'an talebeleriyle, örnek yaşayışıyla, İslâm'ın büyük hizmetkârı, Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet; İslam âlemi, Milletimiz ve İsmailağa Cemaati'ne başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Allah'tan geldik yine O'na döneceğiz. Değeri âlim, hoca, fazıl ve veli insan Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla sonsuz rahmetiyle muamele eylesin. Mekânı cennet olsun.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Trabzon'un Of ilçesinde 1929'de doğan Mahmut Ustaosmanoğlu, ilk eğitimini memleketinde aldı. 16 yaşında icazet alarak ders vermeye başladı. 1951'de Sivas'a vaiz olarak atandı. 1952'de tanıştığı Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onun İstanbul Fatih Çarşamba'daki İsmailağa Camii'ne imam olarak göreve başlamasını sağladı. 1954'ten 1996'ya kadar İsmailağa Camii'nin imamlığını yaptı. Mahmut Ustaosmanoğlu, onlarca eser yazdı. Binlerce öğrenci yetiştiren ve sevenleri tarafından Mahmut Efendi olarak isimlendirilen Ustaosmanoğlu, 2010'da Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'nda 'İnsanlığa Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.