Unesco açılımı ne? Unesco ne demek?

UNESCO, Birleşmiş Milletlerin en çok merak edilen yapılanmaları arasında yer alır. Kuruluş amacı ve görevleri itibari ile Birleşmiş Milletlerin en önemli kuruluşudur. Günümüzde stratejik görevler üstlenmektedir. UNESCO'nun kuruluşundan bu yana çeşitli ve daha da çok siyasi sebeplerle üye ayrılmaları veya üye kazanımları devam etmektedir.

UNESCO'NUN AÇILIMI NE?

UNESCO, İngilizce United Nations Educational Scientific and Cultural Organization adı ile anılan Birleşmiş Milletlerin özel bir kurumudur. UNESCO'nun Türkçe anlamı ise " Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu. Uluslararası eğitim ve bilim alanları başta olmak üzere kültürel yakınlaşmayı ve karşılıklı işbirliğini sağlamayı amaçlar. Kuruluş tarihi 1946 yılıdır. UNESCO yasası ise 1945 senesi kasım ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da 44 üye ülkenin temsilcilerinin katıldıkları bir toplantıda alınan kararla kabul edilmiştir.

UNESCO'NUN MERKEZİ VE BAĞLI ORGANLARI NELERDİR?

UNESCO'nun genel merkezi Fransa'nın başkenti Paris'tir. Genel Konferans, Yürütme Konseyi, Sekreterlik olmak üzere üç tane organı vardır. UNESCO; eğitim, bilim ve kültürel alanlardaki amaçlarını kendisine üye devletlerde kurulan Milli Komisyonlar aracılığı ile gerçekleştirmektedir.

UNESCO'NUN ORGANLARININ GÖREVİ NELER?

Genel Konferans, üye devlet temsilcilerinden oluşur. Temel görevi UNESCO'nun çalışma programını kabul etmek ve bütçeyi belirlemektedir. Yürütme Konseyi, Genel Konferans'a katılan ve hükümetleri tarafından aday gösterilen temsilciler arasından dört yıl için seçilenlerden oluşur. Bu konseyin 58 üyesi vardır. Sekreterlik ise Genel Konferans tarafından altı yıl için seçilen bir Genel Direktörün idaresi altında çalışır. Eğitim, bilim, kültür ve iletişim bölümlerine ayrılır. Başlıca görevi, iki yıl için planlanan UNESCO programlarının uygulanması için gerekli tüm teknik çalışmaları yapmak ve tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

GENEL KONFERANS'IN TOPLANTI ZAMANLARI

Üye devletlerin temsilcilerinden oluşan Genel Konferans, 1946-1953 yılları arasında her yıl toplanmıştır. 1954'ten bu yana ise iki yılda bir toplanmaktadır. Bugüne kadar toplam otuz yedi kez Genel Konferans toplanmıştır.