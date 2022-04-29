Tuzla boya fabrikası yangını! Tuzla fabrika yangını hangi firmada çıktı, hangi fabrika yandı? Son dakika Tuzla yangın haberi!

Son dakika Tuzla yangın haberi için yapılan aramalar arttı. İstanbul Tuzla'da bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Boya ve vernik üzerine çalışan sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Peki, Tuzla fabrika yangını hangi firmada çıktı, hangi fabrika yandı? İşte Son dakika tuzla yangın haberi!

TUZLA BOYA FABRİKASI YANGINI NERDE ÇIKTI?

Tuzla’da bir sanayi sitesinde bulunan vernik fabrikasında büyük çaplı patlama meydana geldi. Çevre ilçelerden de duyulan patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Yanan fabrika havadan görüntülendi.

Tuzla’da vernikçiler sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sesi Anadolu ve Avrupa Yakası'nın farklı ilçelerinden de duyuldu.

Patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yoğun dumanın yayıldığı yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI: 7 YARALI VAR

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 7 kişinin yaralandığını 3 kişiden ise haber alınamadığını ifade etti.

İstanbul itfaiyesinden yapılan açıklamada "Bitişik nizam 6 iş yerindeki yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

ANADOLU YAKASI'NIN FARKLI NOKTALARINDAN DUYULDU

Tuzla’da vernikçiler sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sesi Anadolu Yakası'nın farklı ilçelerinden de duyuldu.

Patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yoğun dumanın yayıldığı yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

BÜYÜK HASAR VAR

Patlama sonrası fabrika çevresinde büyük hasar meydana geldiği görüldü. Çevredeki birçok araç ve bina patlamadan etkilendi.