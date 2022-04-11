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    YaşamTürkiye, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda Avrupa 2'ncisi oldu!
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    Türkiye, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda Avrupa 2'ncisi oldu!

    Türkiye, 11'inci Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda toplam puan sıralamasında 31 resmi Avrupa ülkesi arasında 2'nci sırada yer alarak tarihi bir başarı elde etti.

    11.04.2022 - 23:25 | | DHA
    Türkiye, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda Avrupa 2'ncisi oldu!

    Macaristan'ın Eger kentinde 6-12 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenen 11'inci Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'na katılan 4 Türk öğrenci kazandıkları madalyalar rakiplerini geride bıraktı. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından '2022 Bilim Olimpiyatları Programı' kapsamında desteklenen Türk öğrenciler İrem Gülce Yazgan; altın madalya, Melek Güngör ve Sena Başaran; gümüş madalya, Cemre Çetin ise bronz madalya kazandı. Türkiye, bu başarıyla 11'inci Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda toplam puan sıralamasında 31 Avrupa ülkesi arasında 2'nci sırada yer alarak tarihi bir başarı elde etti.

    EMİNE ERDOĞAN: TARİHTEKİ EN İYİ DERECE

    Türkiye'nin başarısını Twitter hesabından duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Avrupa 2'ncisi olarak tarihteki en iyi dereceye imza attık! TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen 11'inci Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda 1 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz madalya ile ülkemize dönen kızlarımızı can-ı gönülden kutluyorum" dedi.

    Türkiye, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatında Avrupa 2ncisi oldu

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