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    YaşamTunceli'de 'Eren Kış- 23' operasyonunda 2 sığınak imha edildi
    HaberlerYaşam Haberleri Tunceli'de 'Eren Kış- 23' operasyonunda 2 sığınak imha edildi
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    Tunceli'de 'Eren Kış- 23' operasyonunda 2 sığınak imha edildi

    Tunceli'de, İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen 'Eren Kış- 23 Mercan Dağları' operasyonunda teröristlerin kullandığı 2 sığınak, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.

    26.04.2022 - 23:47 |
    Tunceli'de 'Eren Kış- 23' operasyonunda 2 sığınak imha edildi

    Tunceli'de, İl Jandarma Komutanlığı'nca 12 Şubat'ta, 1062 güvenlik personeliyle başlatılan 'Eren Kış- 23 Mercan Dağları' operasyonu sürüyor. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde Hozat ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. İçinde çok sayıda yaşam malzemesi bulunan sığınaklar imha edildi.

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