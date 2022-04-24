Tekerlekli sandalyeli torbacı! Felç oldu yine de vazgeçmedi

Ankara Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik teknik-fiziki takip başlattı. Çok sayıdaki adrese yapılan baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı. Tekerlekli sandalyede gözaltına alınan Engelli Doğukan Ö.’nün hikâyesi ise dikkat çekti. Uyuşturucu satıcısı Doğukan Ö. 2021’de, öldürülen uyuşturucu baronu “Dalin” lakaplı İsmail Altun tarafından vuruldu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Doğukan Ö.’nün belden aşağısı felç oldu.

‘ENGELLİ MAAŞI’ KILIFI

Engelli olan ve tekerlekli sandalyeye mahkûm kalan Doğukan Ö., taburcu olur olmaz uyuşturucu satmaya devam edince polisin takibine takıldı. Polis Doğukan Ö. ile ağabeyi Volkan Ö.’nün oturduğu eve baskın yaptı. Aramalarda tekerlekli sandalyeye monte edilen özel bölmelerde ve evde 2.5 kilo eroin ile çok miktarda sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Doğukan Ö.’nün engelli kaldıktan sonra polisin takibinden kaçmak için ‘engelli maaşı'na başvurduğu öğrenildi.