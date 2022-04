Tatilde hemşehirlisiyle karşılaştı! Sırra kadem bastı

Naim Öztürk, geçen aralık ayında turist olarak Sabiha Gökçen Havalimanından Sırbistan’a gitti. Kayınçosu Sait Akdağ’ın iddiasına göre, Sırbistan’da kaldıkları otelde köylüsü Mustafa Özgül ile karşılaştı. İkili konuşurken yanlarına Mustafa Özgül’ün 15 bin Euro borcu olduğu kişiler geldi. Özgül’den alacaklarını istediler. Mustafa Özgül de borcu olan parayı getirmek için köylüsü Naim Öztürk’ü alacaklı kişilere rehin bırakarak parayı bulmaya gitti. Ancak bir daha otele dönmedi.

Naim Öztürk’ü rehin alan kişiler bir süre sonra otelden ayrıldı. O günden sonra ise Naim Öztürk’ten haber alınamıyor. Ailesinin Türk ve Sırbistan makamlarına yaptıkları başvurular da sonuçsuz kaldı. Aile üyeleri oğullarının bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.

6 AYDIR HABER ALINAMIYOR

Otelde tesadüfen bir köylüsü ile karşılaşıyor. Orada köylüsünün başka birine borcu olduğu için Naim’i onlara emanet olarak bırakıyor. ‘Bu arkadaşım sizin yanınızda kalsın ben gidip paranızı getireceğim’ diyor. Oradan uzaklaşıp kayboluyor. Borçluya ulaşamayan alacaklılar da Naim Öztürk’ü alıkoyuyorlar.

"BORÇLU KİŞİ GELMEDEN BU ÇOCUK BURADAN GİDEMEZ"

Akrabası Sırbistan’da kaybolan Sait Akdağ alacaklı kişilerin ‘Mustafa Özgül gelmediği sürece bu çocuk buradan gidemez’ diye attıkları ses kayıtları olduğunu söyleyerek "Benim akrabam Naim Öztürk 5-6 ay önce gezi amaçlı Sırbistan’a gitti. Daha sonra orada otelde tesadüfen bir köylüsü ile karşılaşıyor. Orada köylüsünün başka birine borcu olduğu için Naim’i onlara emanet olarak bırakıyor. ‘Bu arkadaşım sizin yanınızda kalsın ben gidip paranızı getireceğim’ diyor. Oradan uzaklaşıp kayboluyor. Borçluya ulaşamayan alacaklılar da Naim Öztürk’ü alıkoyuyorlar. Alıkonduktan sonra biz 5-6 aydır haber alamıyoruz. Hiçbir şekilde kendisine ulaşamıyoruz. Öldürüldüğü söyleniyor. Devlet büyüklerimizden rica ediyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.

"YA ÖLDÜRÜLDÜ VEYA REHİN ALINDI"

Türk ve Sırbistan makamlarına başvuru yaptıklarını ve bir gelişme olmadığını belirten Akdağ "Resmi başvurumuzu yaptık. Savcılık olsun, jandarma olsun, Sırbistan makamları olsun her yere başvuru yaptık. Şu an herhangi bir sonuç alamadık. Ailesi çok zor durumda. Annesi, babası ve kardeşleri çok zor durumdalar. Ailesi Sırbistan’a gitti. Mücadele verdiler ama bir sonuç alamadılar. Sırbistan makamlarında da herhangi bir gelişme yok. Sırbistan’da ailesi bir avukat tuttu. Avukatla da bir ilerleme kaydedilmedi. Şu an kayıp olarak görülüyor. Bizde karşılıklı ses kayıtları var. Alacaklılar ortadan kaybolan adama ulaşmak istiyorlar. ‘Paramızı getir. Paramızı getirmezsen biz bu çocuğu rehin alacağız’ diye konuşuyorlar. Bu kayıtlardan şunu anlıyoruz. Bu çocuk bir şekilde öldürüldü veya rehin tutuluyor. Hiçbir bilgiye ulaşamadık. Bizim yapabileceğimiz pek bir şey kalmadı. Borçlu olan köylümüze de ulaşamadık. Şu an Almanya’da. Hiçbir şekilde kimseyle görüşmüyor. O da kendini saklıyor" dedi.