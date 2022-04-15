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    YaşamSuç örgütü, akrabaları Sultan'ı da öldürüp intihar izlenimi vermiş
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    Suç örgütü, akrabaları Sultan'ı da öldürüp intihar izlenimi vermiş

    Adana'da çeşitli suçlara karışan ve kendilerine 'Çakar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütü üyelerinin, uyuşturucu bağımlısı olduğu için krize girip intihar ettiği kayıtlara geçen akrabaları Sultan Çakar'ı (21) öldürdükleri ortaya çıktı.

    15.04.2022 - 12:04 | | Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)
    Suç örgütü, akrabaları Sultan'ı da öldürüp intihar izlenimi vermiş

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde Narlıca ve Denizli mahallelerinde 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama' ve 'öldürme' suçlarını işlediği belirlenen ve kendilerini 'Çakar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü, 1 yıllık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Liderliğini Tarık Çakar'ın yaptığı öne sürülen örgüte yönelik 11 Nisan sabahı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 30 şüpheliden 27’si yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

    Suç örgütü, akrabaları Sultanı da öldürüp intihar izlenimi vermiş

    SULTAN ÇAKAR'IN OTOPSİSİ YAPILMADI

    Örgüt üyelerinin 13 Haziran 2021'de uyuşturucu bağımlısı olduğu için krize girip intihar ettiği kayıtlara geçen Sultan Çakar'ı öldürdükleri de ortaya çıktı. Olay gecesi Sultan Çakar’ın, karın bölgesinden 3 bıçak darbesiyle ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Karnında 18 santimetrelik kesi olduğu saptanan Çakar'ın, otopsi yapılmadan defnedildiği bildirildi. Ailesinin, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bu nedenle krize girip intihar ettiğini iddia ettiği Çakar'ın, çevresiyle örgüt hakkında konuştuğu ve polise ihbarda bulunacağını söylediği öne sürüldü.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Tarık Çakar'ın da olduğu 19 kişi tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartı, 2'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 

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