Starbucks kahve önerileri ve çeşitleri - Sıcak, soğuk, filtre, sütlü, şekerli ve şekersiz kahve

Kahve severlerin olmazsa olmaz uğrak yeri olan Starbucks, hem kahve çeşitleri, hem de sahip olduğu popülarite ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Günümüzde, neredeyse kahve denilince ilk akla gelen yer olan Starbucks, birbirinden lezzetli ve bol çeşitli kahveleri ile günümüzün vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Biz de bu kadar popüler olan Starbucks için, gitmeden önce kahveleri hakkında bilgi sahibi olup, zaman kazanabileceğiniz, Starbucks kahve önerilerini ve kahve çeşitlerini sizin için derledik.

O halde birbirinden leziz, meşhur kahveleri ile ünlü Starbucks’ta hangi kahveleri içmeli? Şimdi sizin için bu lezzetli kahve önerilerini açıklayalım.

Starbucks Kahve Önerileri

Starbucks’ a gittiğinizde mutlaka denemeniz gereken, sizler için mevsimlerine göre listelediğimiz kahve önerilerimizi şu şekilde sıralayabiliriz:

Yaz Mevsimi İçin Starbucks Kahve Önerileri

Yaz mevsimi genelde sıcaklardan bunaldığımız, serin bir şeyler içerek ferahlamaya çalıştığımız aylardır. Özellikle kahve severler için soğuk kahve çeşitleri, yaz aylarında oldukça kurtarıcı olmakta ve serinletici bir kahve keyfi yapılmasını sağlamaktadır. İşte yaz aylarında tüketebileceğiniz, oldukça serinletici kahve çeşitleri:

- Iced White Chocolate Mocha

- Iced Americano

- Cold Brew Coffee

- Starbucks Doubleshot On Ice

- Iced Caramel Macchiato

Kış Mevsimi İçin Starbucks Kahve Önerileri

Kış mevsimi demek, oldukça soğuk günlerin bizleri kapıda karşılaması demektir. Kış mevsiminde içilen sıcacık kahvelerin, bizler için ayrı bir yeri vardır. Kışın soğuk günlerinde içinizi ısıtacak, denemeden geçmemeniz gereken, sıcacık Starbucks kahve çeşitlerini sizin için sıralayalım:

- Vanilla Macchiato

- Chai Tea Latte

- Toffee Nut Latte

- White Chocolate Mocha

- Pumpkin Spice Latte

Starbucks Kahve Çeşitleri

Starbucks’ta birbirini aratmayan lezzetlerde, pek çok kahve çeşidi mevcut. Sıcak, soğuk, filtre, şekerli veya şekersiz dilediğiniz kahve çeşidini, bolca lezzet içeren şekillerde tüketebilmeniz mümkün. Şimdi Starbucks’ın lezzetleri ile damakları mest eden, birbirinden güzel kahve çeşitlerini detaylı olarak inceleyelim.

Starbucks Sıcak Kahve Çeşitleri

Espresso: Espresso, Türk kahvesine benzeyen bir kahve çeşididir ancak telvesi yoktur. Espressonun tadı oldukça acı olmakla birlikte, sert bir kahvedir. Ayrıca diğer kahve çeşitlerinin birçoğunun da bazını espresso oluşturmaktadır.

Mocha: Mochanın içeriğinde süt, espresso, krema ve çikolata şurubu bulunur. Özellikle acı kahvelerden hazzetmiyorsanız, mocha sizin için fazlası ile ideal bir kahve çeşidi olabilir.

Cappucino: Cappucino, sütlü bir kahve çeşididir. Bol köpüklü servis edilen cappucinonun içeriğinde espresso, süt ve bolca köpük ( neredeyse yarısı kadar ) bulunmaktadır.

Filtre Kahve ( Guatemala Antiqua ) : Filtre kahvenin kafein miktarı diğer kahvelere nazaran daha az miktardadır. Filtre kahve normalde sütsüz olmakla birlikte, dilerseniz kahvenize süt ilave ettirebilirsiniz.

Espresso Macchiato: Espresso macchiatonun içeriği, espresso ve süt köpüğünden oluşmaktadır. Espresso Macchiato, Starbucks'ın tercih edilen lezzetli kahve çeşitlerinden biridir.

Latte Macchiato: Latte macchiatonun içeriğini espresso ve süt karışımı oluşturmaktadır. Espresso macchiato ve latte macchiato arasındaki fark, içeriklerindeki süt ve süt köpüğü farklarının olmasıdır.

Cafe Latte: İtalyanca ‘’ latte ‘’ kelimesi, süt anlamına gelmektedir. Cafe latte, sütlü kahve değil de, aslında kahveli süttür. Ayrıca cafe latte, şeker içermemektedir. Ancak dilerseniz şeker ilave edebilirsiniz.

Americano: Americano, içerik olarak espresso ve sudan oluşmaktadır. Espresso, üzerine su eklenerek meydana gelmektedir. Americanoda bulunan espressonun acı tadı, su ile daha yumuşak kıvamlı bir hale getirilerek, yumuşak içimli bir kahve ortaya çıkar.

Starbucks Soğuk Kahve Çeşitleri

Starbucks soğuk kahve çeşitleri ile özellikle yaz aylarında, oldukça serinletici, keyifli bir kahve deneyimi sunuyor. Starbucks soğuk kahve çeşitlerini, özellikle yaz aylarında tüketildiğinde serinletici ve canlandırıcı özellikleri ile birlikte deneyebilmeniz için listeledik.

Frappuccino: Frappuccino, genellikle yaz aylarında tüketilen, buzlu bir kahve çeşididir. Çilekli, vanilyalı, çikolatalı, karamelli olmak üzere, daha pek çok frappuccino çeşidi bulunmaktadır. Damak tadınıza göre dilediğiniz bir frappuccino çeşidini, yaz mevsiminde keyifle tüketebilirsiniz.

Iced White Chocolate Mocha: Iced White Chocolate Mocha kahve çeşidini genellikle sıcak yaz aylarında oldukça fazla duyabilirsiniz. İçeriğinde, espresso, süt, beyaz çikolata sosları ve buz bulunmaktadır. Ayrıca Iced White Chocolate Mocha, üst kısmında beyaz çikolata ile tatlandırılmış krem şanti ile servis edilmektedir. İdeal bir yaz kahvesidir.

Cold Brew Coffee: Kahve çekirdeklerinin içerisinde bulunan, dengeli ve zengin olan tüm tatları ortaya çıkaran Cold Brew Coffee, iri biçimde çekilmiş kahve çekirdeklerinin ortalama 20 saat kadar soğuk su içerisinde demlenmesi ile hazırlanmaktadır. Yaz aylarında tercih ettiğiniz için asla pişman olmayacağınız, uzun süre demlenmiş olmasından ötürü, oldukça lezzetli bir kahve çeşididir.

Iced Americano: Kış mevsiminde sıcak bir şekilde tüketebileceğiniz Americano kahve çeşidi, yaz mevsiminde soğuk su ile hazırlanarak, sizin için ideal bir kahve çeşidi haline gelmektedir. Ayrıca üzerine eklenen buzlar ile Iced Americano, yazın vazgeçilmez kahveleri arasında yerini almaktadır. Bununla birlikte, dilerseniz içerisine mocha sosu veya beyaz çikolata da ilave ettirerek, farklı bir kahve deneyimi yaşayabilirsiniz.

Iced Caramel Macchiato: Iced Caramel Macchiato içeriğinde, soğuk süt, vanilya şurubu, süt köpüğüne ilave edilen espresso ve karamel bulunmaktadır. Yaz mevsiminde serinletici özelliği ile içilebilecek favori kahve çeşitlerinden biri olan Iced Caramel Macchiato ile oldukça ferah ve keyifli bir kahve deneyimi yaşayabilirsiniz.

Listelediğimiz bu Starbucks kahve çeşitlerini, sıcak veya soğuk günlerde, damak tadınıza göre, dilediğiniz biçimde tüketebilirsiniz.