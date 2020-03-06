Sığla yağının faydaları - Sığla yağı ne işe yarar?

Başta cilt sağlığı olmak üzere pek çok fayda ile beraber günümüzde sığla yağı ciddi şekilde kullanılıyor. Son dönemlerde popülerliği artmış olan sığla yağı, özellikle daha genç ve canlı bir cilt kazanabilmek için önemli mineraller taşımaktadır. Diğer yandan antioksidan özelliği, anti bakteriyel ayrıcalığı ile beraber vücut bağışıklığını da korumaktadır. Yaşlılık belirtilerini önlemek ve kırışıklıkların önüne geçebilmek için günümüzün en tercih edilen doğal bitki kaynakları arasında yer almaktadır. Bu sebepten dolayı yediden yetmişe her birey amaca uygun şekilde sığla yağını kullanabilmektedir.

Sığla Yağı Nedir?

Son dönemlerde bitki özlerinden ya da köklerinden üretilen yağ çeşitleri, sağlık noktasında önemli faydalar sunuyor. Hem bazı hastalıkları ve ağrıları gidermek konusunda hem de cilt sağlığı ve güzellik bakımı noktasında ciddi bir potansiyel teşkil etmektedirler. Sığla yağı da bunlardan biridir.

Liquidambar orientalis miller ağacının üzerinde yapılan bazı uygulamalar ve teknikleri ile sığla yağı elde edilmektedir. Belli bir kaynatma ve presleme üzerinden sağlanan sığla yağı; yapışkan, bal kıvamında ve mat bir yapıya sahipken ayrıca kendine özgü bir tadı bulunmaktadır. Mısır antik çağından bu yana günümüze kadar ulaşan sığla yağı, alternatif tıp konusunda önemli bir yere sahiptir.

Sığla Yağı Ne İşe Yarar?

Sığla yağı özellikle cilt bakımı ve güzellik konusunda önemli vitamin ve minerallere sahip bir bitkisel üründür. Daha çok Muğla ve Mersin ilinde yer alırken, aynı zamanda bölgenin gelir kaynaklarından biri olarak öne çıkmaktadır. Cildin yenilenmesi ve paralel olarak güncellenmesi konusunda önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Ayrıca farklı ağrılar ve rahatsızlıklar ile beraber yara izi ve benzeri gibi unsurlara karşı kullanılabilmektedir. Kraliçe Kleopatra döneminde iksir olarak da geçen sığla yağı, buradan da anlaşılacağı üzere hastalıklar için kullanılan en önemli bitkisel kaynaklar arasında bulunmaktadır.

Sığla Yağının Faydaları

Düzenli olarak kullanılan sığla yağı sağladığı faydalar ile insan sağlığını önemli oranda korumaktadır. Hem fiziksel anlamda hem de ruhsal olarak ciddi getiriler sağlıyor.

- Cildi yumuşatmak suretiyle pamuk gibi olmasına olanak tanır.

- Antiseptik özelliğe sahiptir.

- Ciltte oluşmuş yaralar ve yara izlerini gidermede yardımcı olur.

- Ameliyat izlerini yok etme konusunda kullanılan yöntemler arasındadır.

- Ülser ve gastrit ile reflü gibi mide ve bağırsak rahatsızlıkları için kullanılır.

- İlaç endüstrisinde değerlendirilir.

- Parfüm sektöründe kullanılır.

- Dünyaca ünlü markaların maskeleri için ele alınır.

- Cilde kuvvetlendirici, tonunu düzenleyici ve elastikiyeti koruyucu bir yapı oluşturur.

- Ciltteki zararlı bakterileri uzaklaştırarak cilt lekelerinin önüne geçer.

Sunduğu bu gibi pek çok farklı faydası ile beraber alternatif tıp konusunda, bitkisel kaynaklar arasında önemli bir yapı olduğunu söylemek gerekir.

Sığla Yağının Kokusu Nasıldır?

Sığla yağı günümüzde parfüm sektöründe yoğun olarak kullanılan bitkisel ürünler arasında yer almaktadır. Kendine has aroması ve ağır bir kokusu bulunur. Kıvamı akışkan bir malzemeye sahiptir ve özel yöntemler ile araştırmadan geçerek parfüm sektöründe kullanılır. Ağaç içerisinde bulunan akmalarda yer almaktadır. Akma ise özellikle solunum yolu rahatsızlıklarında yoğun olarak kullanılan yapılar arasında bulunmaktadır. Nefesi açmak ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmek için önemli bir potansiyel teşkil eder. Farklı esanslar ile karıştırılarak parfümlerin daha güzel bir koku yaymasına imkan verir.

Sığla Yağının Yan Etkisi Var mı?

Yoğun olarak kullanılmadığı sürece belirli bir miktar üzerinden dengeli değerlendirildiği zaman herhangi bir yan etkisi bulunmaz. Ancak diğer bitkisel yağ ürünlerinde olduğu gibi aşırı kullanıldığında, bazı kaşıntılar meydana getirebilmektedir. Ayrıca diyabet hastaları ile beraber hamileler kullanmadan önce mutlaka uzman bir doktordan kullanabilir önerisi almalıdır. Bunun dışında küçük ya da büyük her birey dengeli şekilde periyodik olarak sığla yağını kullanabilir.

Sığla Yağı Nasıl Kullanılır?

Sığla yağı günlük olarak kullanılabilecek bir bitkisel üründür. Yatmadan önce dekolte bölgesine ve yüze sürülebilir. Daha sonra sabah kalktığınız zaman ılık su ile yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Düzenli olarak bu uygulamanın gerçekleşmesi neticesinde, vücudun değişik bölgelerinde gözle görülür bir farklılık ortaya çıkmaktadır. Özellikle 4 veya 5 gün gibi kısa bir süre içerisinde olumlu değişiklikler görülebilir. Önemli markalar dahilinde yüz maskesi olarak da sığla yağı kullanılabilmektedir. Tabii bu ürünü elde ederken mutlaka kaliteli ve güvenilir olmasına dikkat edilmelidir.