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    YaşamŞevko lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı
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    Şevko lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı

    Kağıthane Mobil Park timi, cezaevinden çıktıktan sonra uyuşturucu satıcılığına devam ettiği öğrenilen “Şevko” lakaplı bir uyuşturucu tacirinin adresine operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Komançi'nin de katıldığı operasyonda 10 parça satışa hazır fişeklenmiş şekilde bonzai, 69 adet ekstazi hap ve çok miktarda para ele geçirildi.

    03.05.2022 - 10:05 | | İHA
    Şevko lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı

    Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi, Gültepe Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro ekipleriyle yaptığı ortak çalışmada, uyuşturucu satıcılığı yapması nedeniyle tutuklanan “Şevko” lakaplı zehir taciri Şevket T.‘nin bir süre önce cezaevinden çıktığı bilgisine ulaştı. Uyuşturucu satmaya devam ettiği istihbaratı üzerine harekete geçen Mobil Park timi, şahsın Çeliktepe Mahallesi’nde adresine baskın yaptı.

    Şevko lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı

    'Komançi'nin kokladığı her yerden uyuşturucu çıktı

    Evi ve evin girişteki alanı didik didik arayan polisin çalışmasına 'Komançi' isimli narkotik köpeği de katıldı. Narkotik köpeğin kokladığı her alandan neredeyse uyuşturucu çıktı. Evde yapılan aramalarda 10 parça satışa hazır fişeklenmiş şekilde bonzai, 69 adet ekstazi hap, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı düşünülen toplamda bin 650 lira para, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı düşünülen telefon ve sim kart ele geçirildi.

    Şevko lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı

    “Şevko” çıktığı cezaevine geri gönderildi

    Şevket T. ile evde bulunan Ferhat K. gözaltına alındı. Ferhat K.'nın serbest bırakıldığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Şevket T., çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen malzemelere ise incelemek üzere el konuldu.

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