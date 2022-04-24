°
Şehir seçiniz
    BİST2.473-3.30EURO15.960.08USD14.730.23ALTIN915.76-0.74
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamŞehri ayağa kaldıran görüntü! Çocuğu araca kilitleyince ortalık karıştı
    HaberlerYaşam Haberleri Şehri ayağa kaldıran görüntü! Çocuğu araca kilitleyince ortalık karıştı
    ABONE OL

    Şehri ayağa kaldıran görüntü! Çocuğu araca kilitleyince ortalık karıştı

    Şanlıurfa'da dilencilik yaparken yakalanıp zabıta aracına kitlenen çocuk, sıcaktan etkilenince fenalık geçirdi. Ağlayarak aracın havalandırma boşluğundan sesini duyurmaya çalışan çocuğu fark eden çevredeki vatandaşlar, yaşanan duruma tepki gösterdi. Olay anında çekilen görüntüler sosyal medyada tepkiye yol açtı.

    24.04.2022 - 19:22 | | Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
    Şehri ayağa kaldıran görüntü! Çocuğu araca kilitleyince ortalık karıştı

    Şanlıurfa'da ramazan ayı dolayısıyla dilencillere yönelik uygulama yapan zabıta ekipleri, yakaladığı 13 yaşlarındaki bir çocuğu minibüse kilitledi. Bir süre araçta kilitli kalan çocuk, sıcak havadan etkilenerek araca tekme atarak ve havalandırma boşluğundan sesini duyurmaya çalıştı. Ağlayarak çevredekilerden yardım isteyen çocuğu fark edenler, zabıta minibüsünün yanına gelerek kapıyı açmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine toplanan kalabalıktakiler polisten yardım istedi. Bu yaşananlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Bir süre sonra araç başına gelen sürücü, camiye namaz kılmaya gittiğini, kısa süreli araç başından ayrıldığını söyledi. Kapısının açılmasıyla araçtan çıkan ve gözyaşı döken çocuğu çevredekiler teselli etti.

    Yaşananlar sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca zabıta görevlilerine tepki gösterildi. Sosyal medya kullanıcılarının eleştirdiği olaya ilişkin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, dilencilik yaparken yakalanan çocuğun, ailesinin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubeye teslim edildiği belirtildi.

    Şehri ayağa kaldıran görüntü Çocuğu araca kilitleyince ortalık karıştı

    GÜNCEL HABERLER

    Süper Loto sonuçları sorgulama: 24 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Süper Loto sonuçları sorgulama: 24 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Bakan Kirişci: Tohum desteği yüzde 75 oranında sübvanse edilecek

    Bakan Kirişci: Tohum desteği yüzde 75 oranında sübvanse edilecek

    Fransa'da tarihi seçim! İlk sonuçlar geldi: Macron ve Marine Le Pen...

    Fransa'da tarihi seçim! İlk sonuçlar geldi: Macron ve Marine Le Pen...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto sonuçları sorgulama: 24 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Süper Loto sonuçları sorgulama: 24 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Sıradaki Haber
    Fransa'da tarihi seçim! İlk sonuçlar geldi: Macron ve Marine Le Pen...

    Fransa'da tarihi seçim! İlk sonuçlar geldi: Macron ve Marine Le Pen...

    Sıradaki Haber
    24 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

    24 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

    Sıradaki Haber
    İşsizlik maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2022 mayıs ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi!

    İşsizlik maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2022 mayıs ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi!

    Sıradaki Haber